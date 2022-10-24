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رئيس الأركان الإيراني يدعو الاتحاد الأوروبي لـ«شراء الفحم» بأصوله المجمّدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أكتوبر 2022, 12:02 مساء
رئيس الأركان الإيراني يدعو الاتحاد الأوروبي لـ«شراء الفحم» بأصوله المجمّدة
رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري (إلى اليسار)، يتفقد وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، قاعدة للطائرات المسيّرة في إيران، 28 مايو 2022. (أ ف ب)
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دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الاتحاد الأوروبي الذي فرض عليه عقوبات على خلفية مزاعم تزويد روسيا بمسيّرات للاستخدام في حرب أوكرانيا، إلى استخدام أصوله المجمّدة لـ«شراء الفحم» مع قرب حلول الشتاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان باقري، وهو أرفع مسؤول عسكري في الجمهورية الإسلامية، من بين ثلاثة ضباط كبار فرض عليهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأسبوع الماضي، عقوبات على خلفية قضية المسيّرات، وفق وكالة «فرانس برس».

وتزايدت في الفترة الماضية اتهامات كييف وحلفائها الغربيين لروسيا، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في الحرب ضد أوكرانيا، فيما تكرر طهران نفيها تزويد أي طرف بأسلحة «للاستخدام في الحرب»، التي بدأتها القوات الروسية أواخر فبراير.

وقال باقري، إن في إمكان المسؤولين الأوروبيين «أن يحددوا ويصادروا كل الممتلكات والأصول للواء محمد حسين باقري في المصارف حول العالم، واستخدامها لشراء الفحم للمواطنين الأوروبيين الذين ينتظرهم شتاء صعب»، وذلك في رسالة نشرتها ليل الأحد وسائل إعلام محلية منها وكالتا «فارس» و«تسنيم».

عقوبات تبقي رمزية
والعقوبات الأوروبية التي فرضت على باقري وغيره من الضباط الإيرانيين، تبقى رمزية إلى حد كبير، إذ تشمل منع الدخول ومصادرة أي أصول تعود لهم في الدول الـ27 التي تشكّل الاتحاد.

واعتبر الاتحاد الأوروبي في لائحة العقوبات، أن باقري «يشرف على البرنامج العسكري للطائرات المسيّرة»، ويؤدي «دورا أساسيا في التعاون الدفاعي بين إيران والاتحاد الروسي».

- عقوبات أوروبية على إيران بسبب استخدام مسيراتها في أوكرانيا

أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة هائلة في كلفة موارد الطاقة في أوروبا والعالم، خصوصا مع تقنين روسيا إمداداتها من الغاز إلى معظم دول القارة، ردا على العقوبات الغربية التي جرى فرضها عليها بسبب الحرب.

وتسعى دول الاتحاد منذ أشهر إلى استنباط حلول بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، لتوفير هذه الموارد والاقتصاد في استهلاكها مع قرب حلول فصل الشتاء.

الاتحاد الأوروبي ارتكب «خطأ»
واعتبر باقري أن الاتحاد الأوروبي ارتكب «خطأ» في فرض عقوبات عليه، مماثل لما ارتكبته الولايات المتحدة بفرض عقوبات مشابهة بحقه في 2019.

وزادت قضية المسيّرات من التوتر بين إيران وروسيا من جهة، والغربيين من جهة أخرى، وفرضت لندن وبروكسل عقوبات على طهران، بينما هددت واشنطن بمعاقبة الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج المسيّرات الإيرانية.

وتسببت القضية بتوتر بين طهران وكييف، اذ أعلنت أوكرانيا في سبتمبر الماضي، خفض مستوى تمثيل إيران الدبلوماسي على أراضيها، وألمحت لإمكان قطع العلاقات بالكامل.

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