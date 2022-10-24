قتيلان على الأقل في المكسيك جراء الإعصار «روسلين»

القاهرة - بوابة الوسط

أدى الإعصار روسلين، الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك الأحد، مصنفا عاصفة قوية من الفئة الثالثة، إلى مقتل شخصين على الأقل وتدمير منازل وطرق.

وقال مسؤول الأمن في ولاية ناياريت، خورخي بينيتو رودريغيز، للتلفزيون الحكومي، إنه جرى العثور على شخص ميت في روسامورادا، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهتها أفادت إدارة حماية المواطنين ومكافحة الحرائق في وقت لاحق، بأن رجلا يبلغ الثمانين توفي عندما انهار هيكل ثقيل في منزله في جزيرة ميكسكالتيتان.

احتمال حدوث فيضانات مفاجئة

ودفع الإعصار السكان إلى الاحتماء من الرياح الشديدة القوة، واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، إن الإعصار ضرب قرب بلدة سانتا كروز الصغيرة في ولاية ناياريت الساحلية، مصحوبا برياح تقدر سرعتها القصوى بنحو 195 كيلومترا في الساعة.

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وقبل ساعات فقط من وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، خُفّض تصنيف روسلين من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس سفير-سمبسون للأعاصير، مع توقع المركز الوطني تراجعا سريعا في قوته بعد بلوغه اليابسة.

وحذر كل من المركز الوطني للأعاصير وخدمة الأرصاد الجوية المكسيكية، من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة التي قد تتسبب بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار على طول ساحل المحيط الهادئ.