خروج طائرة كورية عن المدرج في مطار بالفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

خرجت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية عن المدرج لدى هبوطها في مطار سيبو الدولي في الفلبين، ما تسبب بإصابات طفيفة بين الركاب وأرغم السلطات على إغلاق ثاني أكثر المطارات في البلاد ازدحاما، حسبما أعلن مسؤولون الإثنين.

وجرى إجلاء ركاب وطاقم الطائرة التي كانت تقوم برحلة من إنشيون بكوريا الجنوبية، والبالغ عددهم 173، من الطائرة وهي من طراز «إيرباص إيه 330»، عقب خروجها عن المدرج الأحد، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن تقرير لهيئة الطيران المدني في الفيليبين.

وتلقى عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بجروح طفيفة إسعافات في عيادة المطار، بينما أكد مساعد المدير العام بالمطار، غلين نابولي، أن المطار سيغلق حتى منتصف الليل، على أن تستأنف الرحلات خلال يوم.

وقدم رئيس الخطوط الكورية وو كيي-هونغ اعتذاره إزاء الحادثة ووعد بإجراء «تحقيق معمق» من جانب السلطات الفيليبينية والكورية الجنوبية.