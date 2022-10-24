سول تطلق أعيرة تحذيرية بعد الاشتباه في توغل حدودي لسفينة كورية شمالية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر الاثنين، بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأفادت تقارير نقلتها وكالة «فرانس برس»، بأن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغنيونغ عند الساعة 3,42 صباحا، لكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفق ما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، بحسب يونهاب.