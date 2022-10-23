جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الأحد، عدم الترشح لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من العدد الكبير من المؤيدين الذين يحضونه على خوض السباق للمنصب الأول في بريطانيا.

وقال جونسون، في بيان، إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين على الرغم من اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب الى فوز آخر في انتخابات 2024 العامة.

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وفي بداية محمومة للأسبوع الجاري، اندفع المرشحون المحتملون لخلافة رئيسة الوزراء ليز تراس، التي استقالت بشكل درامي يوم الخميس، بعد ستة أسابيع فقط في السلطة، لتأمين ما يكفي من التأييد للتنافس على زعامة الحزب قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، بحسب وكالة «رويترز».

وجونسون، الذي كان يقضى عطلة في منطقة البحر الكاريبي، عندما استقالت تراس، ولم يدل بأي تصريحات عن عرض لاستعادة منصبه السابق، حصل على دعم العشرات من النواب المحافظين، لكنه يحتاج إلى تأمين 100 ترشيح لخوض المنافسة.