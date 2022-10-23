Atwasat

جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 10:50 مساء
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
alwasat radio

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، الأحد، عدم الترشح لمنصب رئيس الوزراء، على الرغم من العدد الكبير من المؤيدين الذين يحضونه على خوض السباق للمنصب الأول في بريطانيا.

وقال جونسون، في بيان، إنه سينسحب من المعركة الانتخابية لصالح وحدة حزب المحافظين على الرغم من اعتقاده بأنه في موقع جيد لقيادة الحزب الى فوز آخر في انتخابات 2024 العامة.

- جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق

وفي بداية محمومة للأسبوع الجاري، اندفع المرشحون المحتملون لخلافة رئيسة الوزراء ليز تراس، التي استقالت بشكل درامي يوم الخميس، بعد ستة أسابيع فقط في السلطة، لتأمين ما يكفي من التأييد للتنافس على زعامة الحزب قبل الموعد النهائي يوم الإثنين، بحسب وكالة «رويترز».

وجونسون، الذي كان يقضى عطلة في منطقة البحر الكاريبي، عندما استقالت تراس، ولم يدل بأي تصريحات عن عرض لاستعادة منصبه السابق، حصل على دعم العشرات من النواب المحافظين، لكنه يحتاج إلى تأمين 100 ترشيح لخوض المنافسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري

نيفيل يتضامن مع قرار إنهاء علاقة كريستيانو بـ«يونايتد».. قائلا: رحيله ضروري
بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي

بعد أشهر من الجفاف.. سنة «كارثية» على المزارعين في الغرب الأميركي
الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي

الإعلام الفرنسي يعكس الاهتمام الشعبي بالتحليل النفسي
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: التصريحات الروسية عن «قنبلة قذرة» سخيفة وخطيرة
أوكرانيا: التصريحات الروسية عن «قنبلة قذرة» سخيفة وخطيرة
الشرطة الصومالية: انتهاء هجوم على فندق ومقتل المهاجمين الثلاثة
الشرطة الصومالية: انتهاء هجوم على فندق ومقتل المهاجمين الثلاثة
الإليزيه: ماكرون يلتقي ميلوني مساء الأحد في روما
الإليزيه: ماكرون يلتقي ميلوني مساء الأحد في روما
زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية بشأن «القنبلة القذرة» ويطالب بردّ «قاس»
زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية بشأن «القنبلة القذرة» ويطالب بردّ...
واشنطن تعلق على اتهام أوكرانيا بالتحضير لاستخدام «قنبلة قذرة»
واشنطن تعلق على اتهام أوكرانيا بالتحضير لاستخدام «قنبلة قذرة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
المزيد
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا
جونسون يعلن عدم ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا...
أول تعليق من ماكرون بعد لقاء ميلوني
أول تعليق من ماكرون بعد لقاء ميلوني...
بينهم تلاميذ.. 9 قتلى و47 جريحا في الهجوم على فندق جنوب الصومال
بينهم تلاميذ.. 9 قتلى و47 جريحا في الهجوم على فندق جنوب ......
واشنطن تعلق على اتهام أوكرانيا بالتحضير لاستخدام «قنبلة قذرة»
واشنطن تعلق على اتهام أوكرانيا بالتحضير لاستخدام «قنبلة ......
زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية بشأن «القنبلة القذرة» ويطالب بردّ «قاس»
زيلينسكي يرفض الاتهامات الروسية بشأن «القنبلة القذرة» ويطالب......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط