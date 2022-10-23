أول تعليق من ماكرون بعد لقاء ميلوني

القاهرة - بوابة الوسط

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بالعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني بـ«حوار وطموح»، وذلك بعد بضع دقائق من أول لقاء بينهما في روما.

وقبيل هذه التغريدة، وجه الرئيس الفرنسي الشكر إلى رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي عبر تويتر أيضًا، ناشرًا صورة تجمعه بالمدير السابق للمصرف المركزي الأوروبي، بحسب «فرانس برس».

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والرئيس الفرنسي هو أول مسؤول أجنبي يجتمع برئيسة الحكومة الايطالية التي تسلمت منصبها الأحد. وقال مصدر فرنسي إن اللقاء سيتم في وسط العاصمة الايطالية وليس في قصر رسمي.

وشهدت العلاقات الفرنسية الإيطالية تناغماً خلال ولاية ماريو دراغي، ولكن يهددها التوتر حالياً مع وصول ميلوني القومية والمشكّكة في جدوى الاتحاد الأوروبي.