بينهم تلاميذ.. 9 قتلى و47 جريحا في الهجوم على فندق جنوب الصومال

القاهرة - بوابة الوسط

قتل تسعة أشخاص وأصيب 47 آخرون، الأحد، في هجوم شنه متطرّفون من حركة «الشباب» على فندق في كيسمايو، في جنوب الصومال، وفق ما أفاد وزير الأمن في ولاية جوبالاند.

وقال يوسف حسين عثمان للصحافيين إثر الهجوم الذي استمر ست ساعات: «قتل تسعة أشخاص وأصيب 47 آخرون في الهجوم، بينهم تلاميذ كانوا يغادرون مدرسة مجاورة وقت الهجوم».

وبدأ الهجوم قرابة الساعة 12,45 بالتوقيت المحلي (09,45 بتوقيت غرينتش) بسيارة مفخّخة. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شهود عيان أن «انتحاريًا قاد سيارة إلى مدخل الفندق، قبل أن يدخل مسلحون المبنى، وبدأ إطلاق النار في الداخل ويبدو أن المسلحين أطلقوا النار عشوائياً على الناس في الداخل».

ولاحقًا أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، قائلةً إنها استهدفت فندقًا يجتمع فيه أعضاء من إدارة ولاية جوبالاند الاتحادية.