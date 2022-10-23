واشنطن تعلق على اتهام أوكرانيا بالتحضير لاستخدام «قنبلة قذرة»

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأحد، إن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام «قنبلة قذرة» ضد القوات الروسية، هي «خاطئة بوضوح».

ونبهت أدريين واتسون، في بيان، إلى أن «العالم لن يكون غبيًا في حال جرت محاولة لاستخدام هذا الادعاء ذريعة لتصعيد».

ونفت أوكرانيا الأحد التخطيط لاستخدام «قنبلة قذرة» ضد القوات الروسية بعدما اتهمها وزير الدفاع الروسي بأنها تعتزم اللجوء الى هذا السلاح خلال مشاورات هاتفية مع نظرائه الأميركي والفرنسي والتركي والبريطاني.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «أكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا على استخدام قنبلة قذرة هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة»، وفق «فرانس برس».