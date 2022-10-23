الشرطة الصومالية: انتهاء هجوم على فندق ومقتل المهاجمين الثلاثة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهى الهجوم الذي شنّه متطرّفون من حركة «الشباب» على فندق في كيسمايو في جنوب الصومال في ساعة مبكرة من مساء الأحد بمقتل المهاجمين الثلاثة بعد تواصل الهجوم لمدة ست ساعات، وفق مصادر في الشرطة.

وقال محمد حسن الضابط في الشرطة المحلية «عاد الوضع إلى طبيعته، المهاجمون الثلاثة قتلوا الآن. وقوات الأمن (في ولاية جوبالاند) تسيطر على الوضع. نجري تحقيقات لمعرفة عدد الضحايا»، علما أن آخر حصيلة اشارت الى مقتل أربعة مدنيين، بحسب «فرانس برس».

وأفادت مصادر في الشرطة وشهود، في وقت سابق الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، في هجوم تبنّته حركة الشباب، واستمر حتى بعد ظهر اليوم في فندق بمدينة كيسمايو في جنوب الصومال.

إرهابيون يقتحمون فندق توكل

وقال الضابط في الشرطة عبد الله إسماعيل لوكالة «فرانس برس»، إن «مهاجمين إرهابيين اقتحموا فندق توكل، بعد الظهر (الأحد) ويدور قتال داخل المبنى بين قوات الأمن وإرهابيين. وتأكد مقتل ثلاثة مدنيين»، فيما أكد شاهد في الخارج أنه رأى ثلاث جثث.

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وقال شاهد يدعى فرحان حسن لـ«فرانس برس»، «هناك إطلاق نار داخل الفندق. شاهدت عملية سحب ثلاث جثث كانت قرب المدخل الرئيسي لكننا لا نعرف عدد القتلى في الداخل».

انتحاري يقود سيارة إلى مدخل الفندق

وبدأ الهجوم قرابة الساعة 12,45 بالتوقيت المحلي (09,45 بتوقيت غرينتش) بسيارة مفخّخة. وقال فرحان حسن «قاد انتحاري سيارة إلى مدخل الفندق، قبل أن يدخل مسلحون المبنى، وبدأ إطلاق النار في الداخل ويبدو أن المسلحين أطلقوا النار عشوائياً على الناس في الداخل».

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، قائلةً إنها استهدفت فندقًا يجتمع فيه أعضاء من إدارة ولاية جوبالاند الاتحادية