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أوكرانيا: التصريحات الروسية عن «قنبلة قذرة» سخيفة وخطيرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 07:50 مساء
أوكرانيا: التصريحات الروسية عن «قنبلة قذرة» سخيفة وخطيرة
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا. (الإنترنت)
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نفت أوكرانيا الأحد التخطيط لاستخدام «قنبلة قذرة» ضد القوات الروسية بعدما اتهمها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بأنها تعتزم اللجوء الى هذا السلاح خلال مشاورات هاتفية مع نظرائه الأميركي والفرنسي والتركي والبريطاني.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «أكاذيب روسيا حول عزم أوكرانيا على استخدام قنبلة قذرة هي سخيفة بمقدار ما هي خطيرة»، وفق «فرانس برس».

استخدام أوكرانيا «قنبلة ملوثة بالإشعاع»
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزيري الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ناقشا الموقف في أوكرانيا في اتصال هاتفي اليوم الأحد. وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، كرر المخاوف التي عبر عنها لوزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق اليوم الأحد، بشأن احتمال استخدام أوكرانيا «قنبلة ملوثة بالإشعاع» لتصعيد الصراع.

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كما ناقش الوزير الروسي و ونظيره الأميركي لويد اوستن الأحد هاتفيا الوضع في أوكرانيا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ثاني مكالمة هاتفية بينهما في أقل من أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «وزيري الدفاع بحثا الوضع في أوكرانيا». وفي وقت سابق الأحد، أجرى شويغو مشاورات هاتفية مع نظرائه الفرنسي والتركي والبريطاني.

رفض وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الأحد الموقف الروسي القائل إن الدول الغربية تسهيل تصعيدا للحرب في أوكرانيا.

استخدام «قنبلة قذرة»
وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن «وزير الدفاع رفض هذه التأكيدات وحذر من استخدام ادعاءات مماثلة ذريعة لتصعيد أكبر»، مؤكدة أن هذه المكالمة جرت «بناء على طلب» موسكو.

وجاءت هذه المكالمة بعدما اتصل شويغو بنظيريه الفرنسي والتركي. وأورد البيان أن الوزير الروسي أبلغ الى نظيره البريطاني «قلقه المتصل» باستفزازات محتملة من جانب أوكرانيا عبر استخدام «قنبلة قذرة».

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