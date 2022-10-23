السيسي يتطلع لتعزيز العلاقات المصرية-الإيطالية بعد تولي ميلونى قيادة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جورجيا ميلونى على توليها رئاسة الحكومة الايطالية، متمنيا «لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق».

وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية على «الفيسبوك» أن السيسي أكد تطلعه «للعمل معها لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الايطالية فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات».

ودعا الرئيس المصري ميلونى للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ «COP 27» بشرم الشيخ الشهر القادم، قائلا: «أثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام بدور إيجابي بنـاء خـلال القمة المرتقبة». ‏

دراغي يسلم مهامه رسميا لميلوني

سلم رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي الأحد، رسميًا مهام رئاسة الوزراء لليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، لتصبح أول امرأة ترأس حكومة إيطاليا.

وبعد محادثات مع ميلوني استمرت 90 دقيقة، سلّم دراغي رئيسة الحكومة الجديدة رمزيًا الجرس الذي يستخدمه رئيس مجلس الوزراء لضبط المناقشات خلال اجتماعات مجلس الوزراء.

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وأعرب الاتحاد الأوروبي، برؤساء هيئاته الكبرى الثلاث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، السبت عن استعداده «للتعاون» مع حكومة ميلوني. وشكرت ميلوني القادة الأوروبيين، قائلة إنها «مستعدة ومتحمسة للعمل» معهم.