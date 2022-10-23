ثاني مكالمة في أسبوع... وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره الأميركي هاتفيا الوضع في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الأميركي لويد اوستن الأحد هاتفيا الوضع في أوكرانيا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ثاني مكالمة هاتفية بينهما في أقل من أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «وزيري الدفاع بحثا الوضع في أوكرانيا». وفي وقت سابق الأحد، أجرى شويغو مشاورات هاتفية مع نظرائه الفرنسي والتركي والبريطاني، وفق «فرانس برس».

رفض وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الأحد الموقف الروسي القائل إن الدول الغربية تسهيل تصعيدا للحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن «وزير الدفاع رفض هذه التأكيدات وحذر من استخدام ادعاءات مماثلة ذريعة لتصعيد أكبر»، مؤكدة أن هذه المكالمة جرت «بناء على طلب» موسكو.

استخدام «قنبلة قذرة».

وجاءت هذه المكالمة بعدما اتصل شويغو بنظيريه الفرنسي والتركي. وأورد البيان أن الوزير الروسي أبلغ الى نظيره البريطاني «قلقه المتصل» باستفزازات محتملة من جانب أوكرانيا عبر استخدام «قنبلة قذرة».

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق إن وزيري الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ناقشا الموقف في أوكرانيا في اتصال هاتفي.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، كرر المخاوف التي عبر عنها لوزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق اليوم الأحد، بشأن احتمال استخدام أوكرانيا «قنبلة ملوثة بالإشعاع» لتصعيد الصراع، بحسب وكالة «يورو نيوز».