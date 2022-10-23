لندن «ترفض»» ادعاءات روسيا عن تصعيد في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

رفض وزير الدفاع البريطاني بن والاس خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو الأحد الموقف الروسي القائل إن الدول الغربية تسهيل تصعيدا للحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن «وزير الدفاع رفض هذه التأكيدات وحذر من استخدام ادعاءات مماثلة ذريعة لتصعيد أكبر»، مؤكدة أن هذه المكالمة جرت «بناء على طلب» موسكو، بحسب «فرانس برس».

استخدام «قنبلة قذرة».

وجاءت هذه المكالمة بعدما اتصل شويغو بنظيريه الفرنسي والتركي. وأورد البيان أن الوزير الروسي أبلغ الى نظيره البريطاني «قلقه المتصل» باستفزازات محتملة من جانب أوكرانيا عبر استخدام «قنبلة قذرة».

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق إن وزيري الدفاع الروسي سيرجي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ناقشا الموقف في أوكرانيا في اتصال هاتفي.

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وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، كرر المخاوف التي عبر عنها لوزير الدفاع الفرنسي في وقت سابق اليوم الأحد، بشأن احتمال استخدام أوكرانيا «قنبلة ملوثة بالإشعاع» لتصعيد الصراع، بحسب وكالة «يورو نيوز».

تدمير مستودع يحتوي على 100 ألف طن من الوقود

أكد الجيش الروسي الأحد، أنه دمّر مستودعاً يحتوي على 100 ألف طن من الوقود المخصص للطيران الأوكراني، بالإضافة إلى مخازن ذخيرة وخزان نفط يضم وقود ديزل للمركبات العسكرية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «دُمّر مخزن يضم أكثر من 100 ألف طن من الوقود التابع للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بلدة سميلا في منطقة تشيركاسك».

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو السبت بشن «هجوم كثيف» عبر إطلاق 36 صاروخا على بلاده ليل الجمعة السبت. وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن «المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجوما كثيفا بإطلاق 36 صاروخا»، وفق «فرانس برس».

واستهدفت ضربات روسية جديدة بنى تحتية للطاقة في غرب أوكرانيا السبت، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة -أوكر-إينيرغو، بينما تحدث مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد.