Atwasat

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 04:00 مساء
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
أم تحمل طفلها في مخيم للنازحين في إيهويكي في منطقة أهوادا التي اجتاحتها الفيضانات في جنوب نيجيريا. (أ ف ب)
alwasat radio

ألقت الوكالة الفرنسية عبر تقرير لها الضوء على مأساة النازحين النيجيريين بعدما يخيّم الليل وساد الظلام ويبدأ منسوب المياه في الارتفاع أكثر، واضطرت النازحة فورتشن لاورنس هذه المرة  للفرار مع أطفالها الثمانية على متن قارب بعيدا عن منزلها الذي دمرته المياه.

مرّ أسبوعان منذ أن هربت المرأة البالغة 50 عاما مع أطفالها من أعنف فيضانات خلال عقد في أكثر دول إفريقيا سكانا. وتعيش الأسرة الآن في ظروف مزرية في مدرسة مزدحمة قرب أهوادا بولاية ريفرز في جنوب شرق نيجيريا. وبحسب الأرقام الرسمية، وجد أكثر من ألف شخص ملاذا في الفصول الدراسية في هذا المخيم الموقت للنازحين، بحسب «فرانس برس».

محاطة بحوالي عشرين طفلا في وسط فصل دراسي، تقول لاورنس بحزن «كنت خائفة من الموت». وتضيف المرأة المنهكة «هنا ليس لدينا شيء. لا طعام كاف ولا حفاضات أو ناموسيات. نحن بحاجة إلى المساعدة».

الفيضانات تتسبب في مقتل أكثر من 600 شخص
بحسب السلطات، تسببت الفيضانات في مقتل أكثر من 600 شخص وتشريد 1,3 مليون منذ يونيو في جميع أنحاء البلاد. يقول النيجيريون إن ارتفاع منسوب المياه هذا العام استثنائي وتجاوز بكثير مستواه في عامي 2012 و2020، وهو معطى أكدته وكالات الأرصاد الجوية.

-  نيجيريا تواجه خطر أزمة غذائية وسط فيضانات كاسحة
- 76 قتيلا جراء غرق قارب في نيجيريا

الجنوب الشرقي هو المنطقة الأكثر تضررا من هذه الفيضانات.  في ولاية ريفرز، تستضيف العديد من مخيمات النازحين المزدحمة من تمكنوا من الفرار. بقي الآخرون في القرى المغمورة وينامون حيث يمكنهم، على الأشجار على سبيل المثال، وفق أوبيد أونيكاتشي الذي يؤكد أن ذلك مصير العديد من أفراد عائلته.

يسأل الرجل البالغ 32 عاما بصوت غاضب «كان من المستحيل عليهم المجيء إلى هنا. وكم عدد الآخرين الذين ابتلعتهم المياه وفُقدوا؟». ويضيف «دُمرت المحاصيل وفقدنا الأمل والمجاعة قادمة».

«مياه ملوثة».. وانتقال مستحيل
الانتقال من ولاية إلى أخرى بات مستحيلا بدون قارب، والتزود بإمدادات الغذاء مهمة شاقة. على الطريق السريع الرئيسي نحو الغرب، قلب التيار شاحنة ثقيلة في مكان توفي فيه العديد من الأشخاص وفق سكان محليين. لا يزال البعض يحاولون العبور سيرا على الأقدام بينما يغطي الماء أجسادهم حتى الخصر.

يقول الأمين محمد (25 عاما) الذي يأمل في العبور قريبا عبر دراجته النارية، «أنا عالق على الطريق منذ سبعة أيام. لا نعرف إلى متى سيستمر هذا. كل شيء مدمر». وتتنقل القوارب المزدحمة، الخشبية وبعضها بمحركات، جيئة وذهابا، ولا أحد على متنها يرتدي سترة نجاة.

على الضفة اليمنى، يبرز سقف كنيسة من المياه العكرة.  حذّر ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في نيجيريا فريد كافيرو من أن الفيضانات تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل الكوليرا.

في مدرسة إيهويكي الابتدائية، ينام معظم النازحين أرضا ملتصقين ببعضهم، ويستضيف كل فصل حوالي 50 شخصا. ويقوم فريق من الطلاب المتطوعين بتنظيف المبنى وتقسيم الطعام القليل الذي ترسله السلطات المحلية.

أحدهم قلق من مخاطر الأوبئة والالتهابات، ويقول طالبا عدم الكشف عن هويته «نحن بحاجة لبيئة نظيفة. نولي اهتماما لكل شيء لكننا مرهقون». ويضيف «حتى مياه الآبار ملوثة».

اكتظاظ خطير.. اختبارا فمويا للإيدز
قبل عشرة أيام، خصّص حاكم ولاية ريفرز إيزنو نيسوم وايك مبلغ مليار نايرا (2,3 مليون يورو) لمساعدة ضحايا الفيضانات، وخاصة في أهوادا. لكن هنا، يفتقر النازحون إلى كل شيء. لا تتمتع النساء بأي حماية صحية «ولا حتى منديلا»، وفق عبارة إحداهن في ساحة المدرسة المزدحمة.

عند المدخل، يصطفّ الأطفال أمام ثلاث نساء يرتدين قفازات جراحية زرقاء. طفل صغير يفتح عينيه على اتساعهما، دون أن يفهم، عندما تحكّ ملعقة طبيّة لثته العلوية ثم السفلية.

يجري جميع القاصرين اختبارا فمويا للإيدز، وتدوّن باكي شيكا إميي (27 عاما) النتيجة التي إن كانت إيجابية سيحتاج الطفل إلى إجراء فحص دم في المستشفى لتأكيد الاختبار الأول.

وتقول الشابة المتطوعة من منظمة «آي إتش في إن» غير الحكومية المحلية «ظروفهم المعيشية يرثى لها وخطر انتقال العدوى مرتفع». وتضيف «تلد النساء الآن بمساعدة قابلات غير مدربات يستخدمن أدوات غير معقمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»

معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية

«أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟

«فلوسنا»: ما هو دور الأجهزة الرقابية في ليبيا؟
«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة التنفيذ؟

«نسخة إلى الرأي العام»: النيابة العامة تواجه الفساد.. أولوية المحاسبة ونجاعة ...
«تحقيقات»: المشروع الحلم

«تحقيقات»: المشروع الحلم
كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس

كاركارتير خيري - مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)

مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا

«يأس» اقتصادي وسياسي يدفع نحو هجرة حملة المؤهلات من تركيا
ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة

ربع نهائي كأس ليبيا لكرة القدم ينطلق الثلاثاء بمواجهات كبيرة
بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي جينبينغ؟

بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني.. من هو الرئيس الصيني شي ...
ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية

ميلوني تتسلم منصبها على رأس الحكومة الإيطالية
رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا
بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم 2022-2023

بيان من مؤسسة «الوسط» حول حقوق النقل التلفزيوني للدوري الليبي الممتاز لموسم ...
شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته

شهود عيان لـ«بوابة الوسط»: قاتل أبيه في زناتة يطعن نفسه بعد طعن والدته وأخته
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحطم مقاتلة روسية على مبنى في جنوب سيبيريا (شاهد)
تحطم مقاتلة روسية على مبنى في جنوب سيبيريا (شاهد)
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
مقتل طيارين اثنين إثر تحطم مقاتلة روسية في سيبيريا (شاهد)
مقتل 11 شخصا في هجمات مسلحة غرب النيجر
مقتل 11 شخصا في هجمات مسلحة غرب النيجر
روسيا تعلن تدمير مخزن يضم 100 ألف طن من وقود الطيران في أوكرانيا
روسيا تعلن تدمير مخزن يضم 100 ألف طن من وقود الطيران في أوكرانيا
وزيرا الدفاع الروسي والتركي يناقشان هاتفيا تطورات الموقف في أوكرانيا
وزيرا الدفاع الروسي والتركي يناقشان هاتفيا تطورات الموقف في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
المزيد
لندن «ترفض»» ادعاءات روسيا عن تصعيد في أوكرانيا
لندن «ترفض»» ادعاءات روسيا عن تصعيد في أوكرانيا...
وزير الدفاع الروسي ونظيره البريطاني يبحثان التطورات الأوكرانية في مكالمة هاتفية
وزير الدفاع الروسي ونظيره البريطاني يبحثان التطورات ......
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات.. «كل شيء مدمر»
معاناة النازحين النيجيريين تتواصل بعد أسبوعين من الفيضانات........
وزيرا الدفاع الروسي والتركي يناقشان هاتفيا تطورات الموقف في أوكرانيا
وزيرا الدفاع الروسي والتركي يناقشان هاتفيا تطورات الموقف في ......
روسيا تعلن تدمير مخزن يضم 100 ألف طن من وقود الطيران في أوكرانيا
روسيا تعلن تدمير مخزن يضم 100 ألف طن من وقود الطيران في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط