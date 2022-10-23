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تحطم مقاتلة روسية على مبنى في جنوب سيبيريا (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 01:37 مساء
تحطم مقاتلة روسية على مبنى في جنوب سيبيريا (شاهد)
آثار اصطدام مقاتلة روسية بمنزل من طابقين في إيركوتسك في جنوب سيبيريا, 23 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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اصطدمت مقاتلة روسية بمنزل من طابقين في إيركوتسك في سيبيريا، الأحد، على ما أعلنت السلطات المحلية، مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات عن إصابات محتملة حتى اللحظة.

وكتب حاكم منطقة إيركوتسك إيغور كوبزيف على «تلغرام» «سقطت طائرة من طراز سوخوي على منزل من طابقين في إيركوتسك».

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن خدمات الإنقاذ أن مقاتلة من طراز «سوخوي-30» تحطّمت خلال رحلة تدريبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

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