بوتين يهنئ شي على فوزه بولاية ثالثة ويأمل في تعزيز التعاون مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، «أحر التهاني»، لنظيره الصيني شي جينبينغ بمناسبة إعادة انتخابه على رأس الحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة تاريخية.

وقال بوتين، في بيان صدر عن الكرملين: «سأكون سعيدًا بمواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق، الهادف إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين دولتيْنا»، متمنيًا للرئيس الصيني «نجاحات جديدة (...) والصحة والازدهار»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولاية ثالثة تاريخية

واليوم، حصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، بعد أن أزاح أيّ معارضة في البلاد وداخل صفوف الحزب، ليصبح بذلك أقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام ماو تسي تونغ.

- شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي، بعد إدخال تعديلات واسعة عليها شي جينبينغ لولاية ثالثة من خمس سنوات، ما يمهد لتثبيته رسميًا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023، بحسب وكالة «فرانس برس».