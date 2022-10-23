حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة.. تحديات داخلية في إيطاليا واستعداد أوروبي للتعاون

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي، عن استعدادهم للتعاون مع حكومة زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني، بعدما أدت أمس، اليمين الدستورية رئيسةً للوزراء، والتي تعهدت بالعمل عن قرب مع شركائها الدوليين رغم تباين وجهات نظر حلفائها في الائتلاف.

وردًا على رسالة تهنئة من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، غردت ميلوني: «أنا على استعداد للعمل مع الناتو، هذا أكثر من مجرد تحالف عسكري. إنه حصن من القيم المشتركة لن نتوقف عن الدفاع عنه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأظهرت ميلوني الإيجابية نفسها في ردها على تهنئة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إذ قالت: «إيطاليا كانت وستظل دائمًا إلى جانب الشعب الأوكراني الشجاع، الذي يناضل من أجل حريته ومن أجل السلام الشرعي».

لكن تعهدها بالعمل عن قرب مع الحلف الأطلسي ودعم أوكرانيا يتناقض مع مواقف شريكيها في حكومتها الائتلافية، اللذين يعتبران مقربين من روسيا، فزعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني من أشد المعجبين بالرئيس فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة، وكذلك رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني زعيم حزب «فورتسا إيطاليا».

وهذا الأسبوع سُرّب تسجيل لبرلسكوني يتحدث فيه عن علاقاته الدافئة مع موسكو، والهدايا المتبادلة بينه وبين بوتين، إضافة إلى تحميلة زيلينسكي مسؤولية الحرب.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، السبت على «تويتر»: «نهنئ جورجيا ميلوني بتعيينها رئيسة للوزراء، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب»، مضيفة: «أتطلع إلى تعاون بناء مع الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات التي يجب أن نواجهها معًا».

وأعربت على «تويتر» عن سرورها بأنها أجرت «مكالمة أولى جيدة» مع المسؤولة الإيطالية، مضيفة: «سنعمل معًا لمواجهة التحديات الصعبة حاليًا، من أوكرانيا إلى مسألة الطاقة».

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وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: «فلنعمل معًا لمصلحة إيطاليا والاتحاد الأوروبي».. وكان الاتحاد الأوروبي أعرب عن حذره بعد فوز اليمين المتطرّف في إيطاليا.

وفي واشنطن، هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية، مؤكدًا أنه «يتطلع» لمواصلة العمل معها فورًا لصالح أوكرانيا. وبايدن من أوائل القادة الدوليين المهنئين لميلوني.

كما هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس ميلوني في رسالة عبر «تويتر»، قائلًا: «أتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع إيطاليا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع».

وأشادت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن بحكومة ميلوني، قائلة: «في جميع أنحاء أوروبا، يصل الوطنيون إلى السلطة ومعهم أوروبا التي نطالب بها».

تعهد بـ«احترام الدستور والقوانين»

وأدّت ميلوني ووزراؤها الـ24، اليمين الدستورية صباح السبت، في قصر كيرينال الرئاسي في روما، أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا، متعهدين بـ«احترام الدستور والقوانين». وعُيّنت ست نساء فقط في مناصب وزارية، وأوكِلت إليهن وزارات صغيرة.

وكتبت ميلوني في تغريدة أرفقتها بصورة الحكومة الرسمية: «هذا الفريق الحكومي»، الذي سيخدم إيطاليا «بفخر وحسّ بالمسؤولية»، مضيفة: «الآن، إلى العمل».

وحضر حفل أداء اليمين أقارب ميلوني، بينهم صديقها الصحفي أندريا جيامبرونو البالغ 41 عامًا، وابنتهما جينيفرا البالغة ست سنوات.

فوز تاريخي في الانتخابات

وحقّقت ميلوني (45 عامًا) فوزًا تاريخيًا في الانتخابات التشريعية الإيطالية في 25 سبتمبر، وتمكنت من تلميع صورة حزبها «إخوة إيطاليا» للفاشيين الجدد واعتلاء السلطة بعد قرن بالضبط على تولي الديكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني الحكم في بلادها، وقد أعربت ميلوني سابقًا عن إعجابها به.

وتجري مراسم تسليم السلطة وتسلّمها بين ماريو دراغي وميلوني، الأحد الساعة 08.30 بتوقيت غرينتش، في قصر «كيجي»، مقر الحكومة القريب من البرلمان، يليها أول اجتماع لمجلس الوزراء.

وتتمتع ميلوني مع شريكيها في الائتلاف سالفيني وبرلوسكوني بالأكثرية المطلقة في مجلسي النواب والشيوخ.

وضع اقتصادي صعب

وعكست التشكيلة الوزارية الجديدة رغبة ميلوني في طمأنة شركاء روما القلقين من حكم رئيسة الوزراء الأكثر يمينية، والأكثر تشكيكًا بجدوى الاتحاد الأوروبي في إيطاليا منذ 1946.

وقبل الانتخابات أثارت فون دير لايين، موجة غضب في إيطاليا بإشارتها إلى أن لدى الاتحاد الأوروبي «أدوات» لمعاقبة الدول الأعضاء التي تنتهك سيادة القانون وقيم الاتحاد الأوروبي المشتركة، في حال فوز اليمين المتطرف.

ومن شأن تعيين الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني في منصب نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية، وهو عضو في «فورتسا إيطاليا»، وتولي جانكارلو جاورجيتي حقيبة الاقتصاد، وهو ممثل الجناح المعتدل في «الرابطة»، وقد تولى حقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء ماريو دراغي المنتهية ولايتها، أن يطمئن بروكسل.

وتواجه ميلوني مهمة صعبة، إذ تشهد إيطاليا، ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، على غرار جيرانها، وضعًا اقتصاديًا صعبًا بسبب أزمة الطاقة والتضخم، كما سيتعيّن على ميلوني حفظ وحدة ائتلافها الذي يعاني تشققات.

ويتقبّل كل من سالفيني وبرلوسكوني تولي ميلوني السلطة على مضض بعد أن فاز حزبها بـ 26% من الأصوات في الانتخابات، مقابل 8 في المئة فقط لـ«فورتسا إيطاليا» و9% للرابطة.

ونقلت وسائل الإعلام التراشق بين الزعماء الثلاثة بشأن توزيع المناصب في البرلمان والحكومة.

«إعادة التواصل» مع بوتين

واضطرت ميلوني المؤيدة للأطلسي ولدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، إلى مواجهة مواقف برلوسكوني المثيرة للجدل هذا الأسبوع، إذ أكد «إعادة التواصل» مع بوتين،وألقى بالمسؤولية في الحرب على كييف.

وأوضحت ميلوني مسارها الأربعاء، مؤكدة أن إيطاليا «جزء لا يتجزأ وبرأس مرفوع» من أوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وهي رسالة لاقت أصداء إيجابية في واشنطن وكييف والأطلسي الذي وجه أمينه العام ينس ستولتنبرغ «تهانيه» إلى ميلوني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على «تويتر» إنه «يتطلع لمواصلة التعاون المثمر».

وأجابته ميلوني: «لستم وحدكم! ستقف إيطاليا دائمًا إلى جانب الشعب الأوكراني الشجاع الذي يناضل من أجل حريته وسلام شرعي».