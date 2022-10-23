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الآلاف يشاركون في مسيرة بواشنطن دعما للاحتجاجات في إيران

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أكتوبر 2022, 09:25 صباحا
الآلاف يشاركون في مسيرة بواشنطن دعما للاحتجاجات في إيران
جانب من تظاهرة في واشنطن دعما للاحتجاجات في إيران، بتاريخ 22 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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شارك آلاف الأشخاص، بينهم كثير من الإيرانيين والإيرانيات في مسيرة بالعاصمة الأميركية واشنطن السبت، دعما للاحتجاجات في إيران، وساروا وصولا إلى البيت الأبيض حاملين شعار «نساء حياة حرية».

وانطلقت المسيرة في نهاية فترة بعد الظهر من ناشونال مول، وهي ساحة كبيرة بوسط المدينة، وتوجهت حاملة ألوان العلم الإيراني تحت أشعة الشمس، نحو البيت الأبيض وردد المشاركون فيها «نريد الحرية» و«العدالة لإيران»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال سياماك أرام أحد المنظمين لوكالة «فرانس برس»، «هذا خامس احتجاج أسبوعي نقوم به في واشنطن وأعتقد أنه الأكبر»، مرجحا أن يكون عدد المشاركين «أكثر من عشرة آلاف» شخص.. وجاء بعض المتظاهرين من مدن أميركية أخرى مثل بوسطن.

«لم نعد نريد هذا النظام المستبد»
وقالت مهشِد (28 عاما)، التي ارتدت قميصا أخضر «ساعدوا في تحرير إيران».

وأضافت المهندسة الشابة التي غادرت إيران قبل ثلاث سنوات، ولم ترغب مثل كثيرين في كشف اسمها الكامل لأن عائلتها لا تزال في البلاد «لم نعد نريد هذا النظام المستبد الذي يمنعنا من الاستفادة من حقوقنا الإنسانية ومن حريتنا».

وعلى لافتة تحملها شابة أخرى، عُلّقت خصلة شعر إلى جانب عبارة «شعرنا قد يزعجكم لكن عقلنا سيُنهيكم».

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ومنذ أكثر من شهر تخرج احتجاجات واسعة في إيران أثارتها وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، بعد اعتقالها بيَد شرطة الآداب التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، وخرجت السبت تظاهرات دعم في برلين وطوكيو أيضا.

وفي واشنطن قالت مرجان (55 عاما) إن من المهم «إظهار أننا ندعم شعب إيران». وأعربت عن سرورها لأن الموكب يضم أشخاصا «من مختلف الأعمار والديانات» عاشوا في إيران وخارجها.

وقالت نيغار (53 عاما) لـ«فرانس برس»، «هذه ثورة رائعة تقودها النساء اللواتي هن الاكثر تعرضا للقمع في إيران»، مضيفة «أقل ما يمكننا فعله هو أن نكون هنا».

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