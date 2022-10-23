رئيس الصين: العالم بحاجة إلينا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن «العالم بحاجة إلى الصين» في كلمة ألقاها أمام الصحافة بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي على رأس البلاد.

وأوضح شي، في تصريحات اليوم الأحد: «لا يمكن للصين أن تتطور دون العالم، والعالم أيضًا بحاجة إلى الصين»، مضيفًا أنه بعد أكثر من 40 عامًا «من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد»، وفق وكالة «فرانس برس».

تعيين حلفاء للرئيس الصيني في اللجنة الدائمة بالبلاد

إلى ذلك، عين الرئيس حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في البلاد.

ومن الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

غياب المرأة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني

في المقابل، لا يضم المكتب السياسي (هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني) أي امرأة في صفوفه لأول مرة منذ 25 عامًا، وفق ما أظهرت تشكيلته الجديدة التي أعلنت اليوم الأحد.

وتقاعدت سان شونلان، المرأة الوحيدة التي كانت بين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي السابق، ولم تعيَّن أي امرأة بين الأعضاء الجدد.