رئيس بوركينا فاسو الانتقالي إبراهيم تراوري يعين رئيس وزراء جديد للبلاد

القاهرة - بوابة الوسط

عين الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو ابراهيم تراوري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية سبتمبر 2022، المحامي أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا البالغ 64 عاما، رئيسا للوزراء. وجاء في مرسوم تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي أنه تم «تعيين أبولينير يواكيم كيلييم دي تيمبيلا رئيسا للوزراء».

ويرأس كييليم دي تيمبيلا مركز البحوث الدولية والاستراتيجية، وهو مؤسسة فكرية. وهو حائز دكتوراه في القانون، وتدرب في نيس حيث درّس أيضًا. وهو مؤلف الكثير من الكتب منها «توماس سانكارا والثورة في بوركينا فاسو - تجربة تنمية متمحورة حول الذات»، بحسب «أ ف ب».

أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية

ونصب المجلس الدستوري في بوركينا فاسو الجمعة الكابتن تراوري رئيسا انتقاليا، بعدما وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في 30 سبتمبر، وقال تراوري رافعا يده اليمنى لتأدية اليمين أمام المجلس الدستوري «أُقسم أمام شعب بوركينا فاسو وبشرفي بأن أحافظ وأحترم وأدافع عن الدستور والشرعة الانتقالية والقوانين» في بوركينا فاسو.

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وتراوري هو الانقلابي الثاني الذي ينصّبه المجلس الدستوري خلال ثمانية أشهر، بعد تنصيب اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداغو داميبا الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب في نهاية يناير، قبل أن يتعرّض بدوره لانقلاب في 30 سبتمبر في هذا البلد الذي يقوّضه العنف «الإرهابي».