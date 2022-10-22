«طالبان» تقتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» في العاصمة الأفغانية كابل

القاهرة - بوابة الوسط

قال ناطق باسم حركة طالبان الأفغانية السبت إن قوات الأمن التابعة لها قتلت ستة من أعضاء تنظيم «داعش» في عملية نفذت خلال الليل في العاصمة كابل.

وأضاف الناطق قاري يوسف أحمدي أن عناصر تنظيم «داعش» الذين قتلوا في الغارة التي استهدفت مخبأهم شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة، أحدهما على مسجد في المدينة والآخر على معهد تعليمي وأسفر عن مقتل عشرات الطالبات، وفق «رويترز».

منفذو الهجوم على مسجد وزير أكبر خان

وقال أحمدي «كانوا من منفذي الهجوم على مسجد وزير أكبر خان وكذلك ... معهد كاج التعليمي». وأكد مقتل أحد أفراد قوات الأمن التابعة لطالبان في العملية. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجومين.

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ويعد الفرع الأفغاني لتنظيم «داعش» المعروف باسم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان عدوا لـ«طالبان». وظهر أعضاء التنظيم لأول مرة في شرق أفغانستان عام 2014 ونفذوا لاحقا هجمات في مناطق أخرى.