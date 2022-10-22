Atwasat

طهران: واشنطن تستغل الاحتجاجات لتحصيل تنازلات في الملف النووي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 06:35 مساء
طهران: واشنطن تستغل الاحتجاجات لتحصيل تنازلات في الملف النووي
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. (أ ف ب)
alwasat radio

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان السبت أن الولايات المتحدة تضغط على بلاده بدعم الاحتجاجات في أعقاب وفاة مهسا أميني، لانتزاع تنازلات في الملف النووي.

ومنذ العام الماضي، أجرت طهران والقوى الكبرى مباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018، بحسب «فرانس برس».

الرد الإيراني على مسودة التفاهم «غير بنّاء»
وتعثرت المباحثات مطلع سبتمبر، بعدما اعتبرت الأطراف الغربية أن الرد الإيراني على مسودة تفاهم طرحها الاتحاد الأوروبي كان «غير بنّاء».

وتراجع التركيز على الملف النووي في العلن منذ اندلعت في إيران احتجاجات على وفاة الشابة أميني في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

- إيران تحض الاتحاد الأوروبي على مقاربة «واقعية» للاحتجاجات
-  الخارجية الإيرانية: طهران أقوى من أن تتأثر بتصريحات بايدن الداعمة للاحتجاجات

ودعمت دول غربية عدة هذه الاحتجاجات، وفرضت عقوبات على طهران بسبب «قمع» السلطات لها. من جهتها، تتهم إيران «أعداء» تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في «أعمال شغب» تشهدها. وعلى رغم ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تزال تتلقى رسائل أميركية بشأن المباحثات النووية.

وأوضح «يواصل الأميركيون تبادل الرسائل معنا، الا أنهم يحاولون إذكاء نيران ما يحصل هذه الأيام في إيران»، وذلك في تصريحات خلال زيارة يقوم بها لأرمينيا، وزعتها الوزارة في طهران.

كسب التنازلات في المفاوضات
وتابع «أعتقد أنهم يتطلعون الى ممارسة ضغوط سياسية ونفسية ويريدون كسب التنازلات في المفاوضات»، مشددا على أن طهران «لن تقدّم أي تنازلات للجانب الأميركي. نتحرك في إطار المنطق وإطار الاتفاق الذي يحترم الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية». وأتت تصريحات المسؤول الإيراني بعد أيام من تصريحات أميركية تستبعد إحياء الاتفاق النووي في مدى منظور.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في 13 أكتوبر إن الرئيس جو بايدن «لا يزال يعتقد أن النهج الدبلوماسي هو الأفضل» في الملف النووي الإيراني، مضيفا «لكننا لسنا قريبين من ضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة».

وأكد إن تركيز واشنطن ينصّب حاليا على «محاسبة» السلطات على تعاملها مع «المتظاهرين الأبرياء». وأشار أمير عبداللهيان إلى «تناقضات بين كلام الأميركيين وسلوكهم"، مشددا على أن "تقييمنا من رسالة الجانب الأميركي أن التوصل الى اتفاق هو من أولياتهم وهم مستعجلون لذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق

جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
«رفض استقلال تايوان».. بند جديد في ميثاق الحزب الشيوعي الصيني

«رفض استقلال تايوان».. بند جديد في ميثاق الحزب الشيوعي الصيني
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد

150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحزب الشيوعي الصيني يدرج «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه
الحزب الشيوعي الصيني يدرج «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه
زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا أطلقت 36 صاروخا في «هجوم كثيف» على أوكرانيا
أوكرانيا: مليون منزل من دون كهرباء إثر ضربات روسية
أوكرانيا: مليون منزل من دون كهرباء إثر ضربات روسية
جونسون وسوناك.. سباق خلق الكواليس على رئاسة الحكومة البريطانية
جونسون وسوناك.. سباق خلق الكواليس على رئاسة الحكومة البريطانية
تايوان: على الصين «التخلي عن عقليتها القديمة»
تايوان: على الصين «التخلي عن عقليتها القديمة»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
المزيد
طهران: واشنطن تستغل الاحتجاجات لتحصيل تنازلات في الملف النووي
طهران: واشنطن تستغل الاحتجاجات لتحصيل تنازلات في الملف ......
«الطب الحربي» يواجه تحدي التكيف مع اشتداد قسوة ساحات القتال
«الطب الحربي» يواجه تحدي التكيف مع اشتداد قسوة ساحات القتال...
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لـ«التعاون» مع حكومة ميلوني الإيطالية اليمينية
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لـ«التعاون» مع حكومة ميلوني ......
تايوان: على الصين «التخلي عن عقليتها القديمة»
تايوان: على الصين «التخلي عن عقليتها القديمة»...
جونسون وسوناك.. سباق خلق الكواليس على رئاسة الحكومة البريطانية
جونسون وسوناك.. سباق خلق الكواليس على رئاسة الحكومة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط