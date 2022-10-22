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تايوان: على الصين «التخلي عن عقليتها القديمة»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 05:28 مساء
تايوان: على الصين «التخلي عن عقليتها القديمة»
علم تايون. (الإنترنت)
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دعت تايبيه السبت بكين إلى التخلي عن «عقليتها القديمة»، بعد قرار الحزب الشيوعي الصيني بإدراج إشارة في ميثاقه تنص لأول مرة على «معارضة بكين استقلال تايوان».

وقال مجلس الشؤون القارية في تايوان، الهيئة التي تحدد سياسة الحكومة التايوانية حيال بكين، في بيان «ندعو القيادة الجديدة للحكومة الشيوعية الصينية الى التخلي عن عقليتها القديمة (القائمة على) الغزو والمواجهة، والى حل الخلافات بسبل سلمية وعادلة وواقعية»، وفق «فرانس برس».

«معارضة بكين استقلال تايوان»
قرر الحزب الشيوعي الصيني ، إدراج إشارة في ميثاقه تنص لأول مرة على «معارضة بكين استقلال تايوان»، بموجب قرار صدر في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات.

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وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي اليوم السبت: «يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان+ وردعهم».

«الدور المحوري» لشي جينبين
كما أدرج الحزب «الدور المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه، في ختام المؤتمر الذي يتوقع أن يمنح الرئيس ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب والبلاد.

وجرى تبني القرار بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب، أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالى 97 مليونا أن «يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جينبينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله».

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