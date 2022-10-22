الحزب الشيوعي الصيني يدرج «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه

القاهرة - بوابة الوسط

أدرج الحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت، «الموقع المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه، في ختام المؤتمر الذي يعقده كل خمس سنوات وعشية منحه بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب.

وجاء في قرار جرى تبنّيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين اليوم، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب، أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 97 مليونا أن «يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جينبينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبذلك بات من المؤكد أن شي سيفوز الأحد بولاية ثالثة على رأس الحزب وبالتالي على رأس البلد، بعد انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية الجديدة.

إشارة لـ«معارضة» بكين لاستقلال تايوان

كما قرر الحزب الشيوعي أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد «معارضة» بكين لاستقلال تايوان.

- الرئيس الصيني يعلن اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي «يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (...) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان وردعهم».

ختام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم السبت، اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر سبعة أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك «جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر».

ودعا شي، في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجها على المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم «جرأة النضال وجرأة الفوز»، قائلا «اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما»، وفق وكالة «فرانس برس».