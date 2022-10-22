فرار طيار كوبي بطائرة روسية إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سلطات مطار ميامي، أن طيارا كوبيًا فر من بلاده إلى الولايات المتحدة بطائرة روسية ذات محرك، هبط بها في ولاية فلوريدا الجمعة.

وقالت المصادر نفسها، إن طائرة روسية الصنع من طراز أنتونوف «إيه إن2»، حطت في مطار ديدكولييه في إيفرغلاس بجنوب فلوريدا حوالي الساعة 11,30 (15,30 ت غ)، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن قائد الطائرة قال إنه «فر من بلاده وجاء من سانكتي سبيريتوس» وهي منطقة في وسط البلاد يحكمها الشيوعيون.

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وكوبا هي الدولة الوحيدة التي يحكمها حزب واحد في الأميركيتين، فيما توجهت شرطة الحدود الأميركية إلى موقع هبوط الطائرة فور إبلاغها بالحادثة.

وقال الموقع الإلكتروني الإخباري «سيبركوبا»، الذي نقل النبأ، إلا أن الطيار يدعى روبن مارتينيز ويعمل في «الشركة الكوبية للخدمات الجوية» (إنسا).

لجوء فوري للكوبيين

وغادر عدد كبير من الكوبيين بلدهم في الأشهر الأخيرة بسبب نقص المواد الأساسية، وأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ ثلاثين عاما، لمحاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.

وبين أكتوبر 2021 وأغسطس 2022، اعتقل نحو مئتي ألف كوبي على الحدود الأميركية، مقابل ثلاثين ألفا خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب أرقام شرطة الحدود.

والكوبيون هم الوحيدون الذين يستطيعون الحصول على اللجوء الفوري في الولايات المتحدة، إذا فروا من وطنهم ووصلوا إلى أراضي الولايات المتحدة، لكن إذا جرى اعتراضهم في البحر، تجري إعادتهم إلى بلدهم.

ويرى منتقدون لهذه السياسة أنها تشجع الكوبيين على القيام بمحاولات خطيرة للوصول إلى الأراضي الأميركية، في طائرات وقوارب مؤقتة.