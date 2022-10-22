الرئيس الصيني يعلن اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم السبت، اختتام المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي استمر سبعة أيام، مؤكدا ضرورة امتلاك «جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر».

ودعا شي، في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجها على المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم «جرأة النضال وجرأة الفوز»، قائلا «اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما»، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعقد حوالى 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب في بكين منذ الأسبوع الماضي، بهدف تغيير فريق قيادة الحزب، وبالتالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن تشكيل اللجنة المركزية الجديدة التي تعد «برلمانا» داخليا للحزب، أقر لكنها لم تكشف عن للائحة التي تضم نحو 200 عضو.

اصطحاب الرئيس السابق هو جينتاو إلى الخارج

وتحدثت صحفية وكالة «فرانس برس»، عن حادثة غير عادية في اجتماع أعد بدقة، عندما جرى اصطحاب الرئيس السابق هو جينتاو إلى الخارج.

وكان من الواضح أن الرجل البالغ من العمر 79 عامًا، وتولى قيادة الصين من 2003 إلى 2013 خضع لضغوط موظفين للنهوض من مقعده بجوار شي جينبينغ، وتتم مرافقته إلى الخارج رغما عنه كما كان واضحا، ولم يتم توضيح تفاصيل الحادثة التي لم تأت وسائل الإعلام الحكومية على ذكرها.