Atwasat

شرق أستراليا يستعد لمزيد من الأمطار والفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 01:44 مساء
شرق أستراليا يستعد لمزيد من الأمطار والفيضانات
شخص يقف عند زاوية شارع غمرته المياه مع هطول أمطار غزيرة على سيدني يوم 6 أكتوبر 2022. (رويترز)
alwasat radio

أصدرت السلطات الأسترالية تنبيهات بالإجلاء تحسبا للفيضانات اليوم السبت، في مساحات شاسعة من جنوب شرق أستراليا، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن فيضانات كبيرة قد تضرب أجزاء من نيو (NYSE:NIO) ساوث ويلز، التي دمرتها فيضانات في مارس.

وتأتي حالة الطوارئ في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وهما أكثر ولايتين من حيث عدد السكان، في الوقت الذي تتعرض فيه أستراليا لظاهرة النينيا المناخية للمرة الثالثة على التوالي، مما يتسبب في هطول أمطار غزيرة، وفق وكالة «رويترز».

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات شديدة اعتبارا من الأحد، في شمال نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منطقة نورثرن ريفرز في مدينة ليزمور التي كانت من بين المناطق الأكثر تضررا من فيضانات مارس آذار.

وقال المكتب على موقعه على الإنترنت إن المنطقة قد تتعرض لهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى «فيضانات خطيرة تهدد الحياة».

حث السكان على إخلاء أجزاء من إتشوكا
وأصدرت السلطات 98 تحذيرا من حدوث فيضانات السبت في نيو ساوث ويلز.

وفي الشمال، أرسلت السلطات تحذيرات إخلاء إلى أجزاء من بلدة موري في وقت متأخر من يوم الجمعة، شملت حوالي 4000 شخص.

وتلقت فيكتوريا 68 تحذيرا من الفيضانات، مع حث السكان على إخلاء أجزاء من إتشوكا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة وتطل على نهر موراي، أطول أنهار أستراليا.

- إجلاء الآلاف في جنوب شرق أستراليا بعد سيول وفيضانات عارمة

ومن المتوقع أن يصل النهر إلى ذروة الفيضان عند حوالي 94.80 متر السبت، على غرار مستويات الفيضانات المدمرة في عام 1993.

وأودت الفيضانات، التي بدأت الأسبوع الماضي، بحياة خمسة أشخاص، وخلفت الآلاف في حاجة للمساعدة، في حين جرى إنقاذ المئات.

وتسببت فيضانات مارس في مقتل 13 شخصا على الأقل، وإجلاء عشرات الآلاف في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وأغرقت الكارثة البلدات وجرفت المنازل وقطعت الكهرباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا

رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق

جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ثالثة»؟

مع تواصل المقاومة وظهور «عرين الأسود».. هل تشهد الضفة الغربية المحتلة «انتفاضة ...
كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا

كاركاتير حليم - الإعمار والتنمية في ليبيا
رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي

رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تشكيلها الحكومي
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد

150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي

حكومة تشادية جديدة تفتح الأعين على «خزان المرتزقة» بالجنوب الليبي
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه

جريدة «الوسط»: ثلاثة مطبات تواجه باتيلي أفشلت أسلافه
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
جونسون يعود لبريطانيا في محاولة لاستعادة منصبه السابق
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ في كوبا
رياح الحرب النووية تعود من جديد بعد ستين عاما على أزمة الصواريخ ...
وزيرة الصحة الأوغندية: رصد 3 إصابات بفيروس إيبولا في مستشفى بكمبالا
وزيرة الصحة الأوغندية: رصد 3 إصابات بفيروس إيبولا في مستشفى ...
الفاتيكان يجدد الاتفاق مع الصين بشأن الأساقفة
الفاتيكان يجدد الاتفاق مع الصين بشأن الأساقفة
شرق أستراليا يستعد لمزيد من الأمطار والفيضانات
شرق أستراليا يستعد لمزيد من الأمطار والفيضانات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة
روسيا: الحريق على جسر القرم نتج عن انفجار سيارة مفخخة...
المزيد
السلطات الموالية لروسيا تدعو كل المدنيين إلى مغادرة خيرسون الأوكرانية «فورا»
السلطات الموالية لروسيا تدعو كل المدنيين إلى مغادرة خيرسون ......
ميلوني تؤدي اليمين الدستورية أول امرأة رئيسة للحكومة الإيطالية
ميلوني تؤدي اليمين الدستورية أول امرأة رئيسة للحكومة ......
الرئيس الصيني يعلن اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي
الرئيس الصيني يعلن اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي...
شرق أستراليا يستعد لمزيد من الأمطار والفيضانات
شرق أستراليا يستعد لمزيد من الأمطار والفيضانات...
الفاتيكان يجدد الاتفاق مع الصين بشأن الأساقفة
الفاتيكان يجدد الاتفاق مع الصين بشأن الأساقفة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط