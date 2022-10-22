شرق أستراليا يستعد لمزيد من الأمطار والفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت السلطات الأسترالية تنبيهات بالإجلاء تحسبا للفيضانات اليوم السبت، في مساحات شاسعة من جنوب شرق أستراليا، إذ حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن فيضانات كبيرة قد تضرب أجزاء من نيو (NYSE:NIO) ساوث ويلز، التي دمرتها فيضانات في مارس.

وتأتي حالة الطوارئ في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وهما أكثر ولايتين من حيث عدد السكان، في الوقت الذي تتعرض فيه أستراليا لظاهرة النينيا المناخية للمرة الثالثة على التوالي، مما يتسبب في هطول أمطار غزيرة، وفق وكالة «رويترز».

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات شديدة اعتبارا من الأحد، في شمال نيو ساوث ويلز، بما في ذلك منطقة نورثرن ريفرز في مدينة ليزمور التي كانت من بين المناطق الأكثر تضررا من فيضانات مارس آذار.

وقال المكتب على موقعه على الإنترنت إن المنطقة قد تتعرض لهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى «فيضانات خطيرة تهدد الحياة».

حث السكان على إخلاء أجزاء من إتشوكا

وأصدرت السلطات 98 تحذيرا من حدوث فيضانات السبت في نيو ساوث ويلز.

وفي الشمال، أرسلت السلطات تحذيرات إخلاء إلى أجزاء من بلدة موري في وقت متأخر من يوم الجمعة، شملت حوالي 4000 شخص.

وتلقت فيكتوريا 68 تحذيرا من الفيضانات، مع حث السكان على إخلاء أجزاء من إتشوكا، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 15 ألف نسمة وتطل على نهر موراي، أطول أنهار أستراليا.

- إجلاء الآلاف في جنوب شرق أستراليا بعد سيول وفيضانات عارمة

ومن المتوقع أن يصل النهر إلى ذروة الفيضان عند حوالي 94.80 متر السبت، على غرار مستويات الفيضانات المدمرة في عام 1993.

وأودت الفيضانات، التي بدأت الأسبوع الماضي، بحياة خمسة أشخاص، وخلفت الآلاف في حاجة للمساعدة، في حين جرى إنقاذ المئات.

وتسببت فيضانات مارس في مقتل 13 شخصا على الأقل، وإجلاء عشرات الآلاف في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وأغرقت الكارثة البلدات وجرفت المنازل وقطعت الكهرباء.