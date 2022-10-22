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وزيرة الصحة الأوغندية: رصد 3 إصابات بفيروس إيبولا في مستشفى بكمبالا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 01:06 مساء
وزيرة الصحة الأوغندية: رصد 3 إصابات بفيروس إيبولا في مستشفى بكمبالا
عامل بقطاع الصحة الأوغندية، يحمل نشرة بها معلومات عن فيروس إيبولا (أرشيفية : رويترز)
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أعلنت وزيرة الصحة الأوغندية، جين روث أسينج، اليوم السبت، تأكد إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس إيبولا في وحدة للعزل بالمستشفى الرئيسي بكمبالا في أوغندا.

وكتبت الوزيرة على تويتر «بالأمس.. ثبتت إصابة ثلاثة أفراد من بين 60 في منشأة عزل مولاجو بفيروس إيبولا»، مضيفة «سيتم نقلهم إلى وحدة عزل عنتيبي للعلاج، إذ لا يزال في وحدة مولاجو 58 مخالطا تحت الحجر الصحي»، في إشارة إلى منشأة ثانية على بعد 41 كيلومترا، بحسب وكالة «رويترز».

وتقع مولاجو في العاصمة كمبالا، وكانت الإصابات التي تأكدت يوم الجمعة هي أول عدوى معروفة بالفيروس في المدينة، وجاءت في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه وزارة الإعلام أن تفشي فيروس إيبولا في أوغندا «تحت السيطرة»، ومن المتوقع أن ينتهي بحلول نهاية العام.

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وأعلن بيان للحكومة الجمعة تسجيل إجمالي 65 إصابة و27 وفاة بالفيروس، ولم يتضح ما إذا كانت الحصيلة تشمل الثلاث حالات الجديدة في كمبالا.

الإجراءات تشمل حظر تجول طوال الليل وقيودا على الحركة
وفرضت الحكومة إغلاقا لمدة ثلاثة أسابيع في منطقتي موبيندي وكاساندا في وسط أوغندا، مركز تفشي سلالة السودان من فيروس إيبولا.

وتشمل الإجراءات حظرا للتجول طوال الليل وقيودا على الحركة وإغلاق دور العبادة وأماكن الترفيه، وقالت أسينج إن المصابين الثلاثة كانوا من المخالطين لمريض من كاساندا توفي في مولاجو.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن إصابتين أخريين بفيروس إيبولا تأكدتا في كمبالا كانتا قادمتين من موبيندي، وجرى تسجيلهما ضمن الإصابات هناك وليس في العاصمة.

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