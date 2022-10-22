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بايدن يعلن نيته الترشح لولاية جديدة في 2024

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 11:09 صباحا
بايدن يعلن نيته الترشح لولاية جديدة في 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يعلن خطته ضد ارتفاع أسعار المحروقات في البيت الأبيض, 19 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة أنه «ينوي» الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.

ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة «إم إس إن بي سي»، قال الرئيس الديموقراطي، الذي سيبلغ عامه الثمانين في نوفمبر المقبل، «لم أتخذ القرار رسميا بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى، ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعندما سئل عما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجددا، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة، قائلا «زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئا مهما جدا، وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه».

اختبار انتخابات التجديد النصفي
ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، بعيد ميلاده الثمانين في 20 نوفمبر، وسيكون في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جدا في معسكره الديموقراطي.

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وفي سبتمبر قال الرئيس الديموقراطي، إنه لم يحسم قراره بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وصرح في مقابلة «هل اتخذتُ القرار النهائي بالترشح؟ ينبغي الانتظار».

ويستعد بايدن وحزبه لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليديا لأي رئيس في المنصب.

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