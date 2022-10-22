«رفض استقلال تايوان».. بند جديد في ميثاق الحزب الشيوعي الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الحزب الشيوعي الصيني ، إدراج إشارة في ميثاقه تنص لأول مرة على «معارضة بكين استقلال تايوان»، بموجب قرار صدر في ختام المؤتمر الذي يعقده الحزب كل خمس سنوات.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي اليوم السبت: «يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على استقلال تايوان+ وردعهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

كما أدرج الحزب «الدور المحوري» لشي جينبينغ في ميثاقه، في ختام المؤتمر الذي يتوقع أن يمنح الرئيس ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب والبلاد.

وجرى تبني القرار بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب، أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالى 97 مليونا أن «يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جينبينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله».