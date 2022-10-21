بيني موردنت تعلن ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بيني موردنت، عبر «تويتر»، الجمعة، ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بعد استقالة ليز تراس.

وقالت النائبة البالغة 49 عاما والتي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية، «أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبدأت في بريطانيا، الجمعة، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، خلفًا لليز تراس التي أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء أمس الخميس. واضطرت تراس التي تولت مهامها منذ 44 يوما فقط ولا تتمتع بأي شعبية، للتخلي عن المنصب في نهاية المطاف. فقد أطاحتها أزمة ثقة عميقة بعد تقلبات في قراراتها لتهدئة عاصفة في الأسواق أثارتها إعلانات حكومتها بشأن الميزانية.