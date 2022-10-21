Atwasat

بيني موردنت تعلن ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 05:50 مساء
بيني موردنت تعلن ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا
وزيرة العلاقات مع البرلمان البريطاني بيني موردنت. (أرشيفية)
alwasat radio

أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بيني موردنت، عبر «تويتر»، الجمعة، ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بعد استقالة ليز تراس.

وقالت النائبة البالغة 49 عاما والتي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية، «أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وبدأت في بريطانيا، الجمعة، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، خلفًا لليز تراس التي أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء أمس الخميس. واضطرت تراس التي تولت مهامها منذ 44 يوما فقط ولا تتمتع بأي شعبية، للتخلي عن المنصب في نهاية المطاف. فقد أطاحتها أزمة ثقة عميقة بعد تقلبات في قراراتها لتهدئة عاصفة في الأسواق أثارتها إعلانات حكومتها بشأن الميزانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة المدينة والمحلة عبر قناة الوسط «WTV»
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: مباراة الأخضر والتعاون عبر قناة الوسط «WTV»
زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»

زوجة الرئيس المكسيكي تتهم رالف لويرن بـ«السرقة الفكرية»
نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح

نيوزيلندا تفرض ضريبة على تجشؤ المواشي وإطلاقها الريح
بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس

بريطانيا تبدأ حملة البحث عن خليفة ليز تراس
مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون

مع احتشاد القوات.. سيناريوهات المواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية في خيرسون
«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين

«نتفليكس» تضع حدا لمسلسل تراجع عدد المشتركين
المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر

المنتخب يتمسك بسباق الأجندة الدولية لـ«فيفا» في نوفمبر
قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير «لاحتواء أسعار الطاقة»
كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية

«التعليم»: دور ثان للطلبة الراسبين في أكثر من 3 مواد بالشهادة الثانوية
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»

خطة ميلوني للحصار البحري على المهاجرين قبالة ليبيا «لن يُكتب لها النجاح»
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟

ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»
طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها

طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم ...
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تتهم روسيا بالسعي لتدمير سد قريب من خيرسون
أوكرانيا تتهم روسيا بالسعي لتدمير سد قريب من خيرسون
إيران تجدد الدعوة لرعاياها لمغادرة أوكرانيا وتجنّب السفر إليها
إيران تجدد الدعوة لرعاياها لمغادرة أوكرانيا وتجنّب السفر إليها
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يتباحث مع نظيره الأميركي حول تطورات الوضع في ...
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بـ1.5 مليار يورو لأوكرانيا شهريا
الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بـ1.5 مليار يورو لأوكرانيا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
المزيد
جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية تعلن مشاركتها في مفاوضات السلام بجنوب أفريقيا
جبهة تحرير تيغراي الإثيوبية تعلن مشاركتها في مفاوضات السلام ......
الرئيس الإيطالي يكلف جورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة
الرئيس الإيطالي يكلف جورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة...
بيني موردنت تعلن ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا
بيني موردنت تعلن ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا...
الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بـ1.5 مليار يورو لأوكرانيا شهريا
الاتحاد الأوروبي يعتزم توفير مساعدات بـ1.5 مليار يورو ......
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد
150 بين قتيل وجريح خلال التظاهرات في تشاد...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط