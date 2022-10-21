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إيران تجدد الدعوة لرعاياها لمغادرة أوكرانيا وتجنّب السفر إليها

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أكتوبر 2022, 03:42 مساء
إيران تجدد الدعوة لرعاياها لمغادرة أوكرانيا وتجنّب السفر إليها
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، 27 يونيو 2022, (أ ف ب)
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جددت إيران، الجمعة، دعوة رعاياها لمغادرة أوكرانيا وتجنّب السفر إليها نظرا لـ«تصاعد النزاعات العسكرية» فيها، في خضم توتر بين البلدين على خلفية اتهام كييف لروسيا باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع في الحرب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، «بسبب تصاعد النزاعات العسكرية وتزايد انعدام الأمن في أوكرانيا، ننصح بشدة كل الرعايا الإيرانيين بالامتناع عن السفر إلى هذا البلد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما نصحت «كل الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا، بمغادرة هذا البلد حماية لحياتهم وضمان سلامتهم».

- عقوبات أوروبية على إيران بسبب استخدام مسيراتها في أوكرانيا

تزايدت في الأسابيع الماضية اتهامات كييف وحلفائها لروسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لشنّ هجمات، كما تحدثت تقارير غربية عن نيّة طهران تزويد موسكو بمسيّرات إضافية وصواريخ بالستية قصيرة المدى.

عسكريون إيرانيون تواجدوا «في (شبه جزيرة) القرم
وأعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الخميس، أن التقديرات الأميركية تؤشر إلى أن عسكريين إيرانيين تواجدوا «في (شبه جزيرة) القرم، وساعدوا روسيا» في شنّ عمليات باستخدام طائرات مسيّرة.

إلا أن إيران أكدت مرارا، أنها لم تزوّد أيا من روسيا وأوكرانيا معدات «لاستخدامها في الحرب»، بينما نفى الكرملين الثلاثاء، علمه باستخدام الجيش الروسي مسيّرات إيرانية.

وزادت القضية من التوتر بين إيران وروسيا من جهة، والغربيين من جهة أخرى، وفرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عقوبات على إيران على خلفية المسيّرات، بينما هددت الولايات المتحدة الإثنين، باتخاذ إجراءات بحقّ الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج المسيّرات الإيرانية، كما تسببت هذه القضية بتوتر إضافي في العلاقات بين طهران وكييف.

خفض مستوى تمثيل إيران الدبلوماسي
فقد أعلنت أوكرانيا في سبتمبر، خفض مستوى تمثيل إيران الدبلوماسي على أراضيها، وهذا الأسبوع، كشف وزير خارجيتها دميترو كوليبا أنه اقترح على الرئيس فولوديمير زيلينسكي قطع العلاقات مع طهران بالكامل.

من جهتها، أبدت إيران استعدادها لإجراء مباحثات مع كييف لتوضيح «مزاعم» تزويدها موسكو بأسلحة لاستخدامها في الحرب التي بدأتها القوات الروسية في 24 فبراير.

وسبق لإيران أن دعت رعاياها الى تجنب التواجد في أوكرانيا بعد بدء النزاع.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الناطق السابق باسم الخارجية سعيد خطيب زاده قوله في مارس، إن طهران «حضّت كل الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا على مغادرة هذا البلد».

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