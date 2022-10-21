الولايات المتحدة تندد بالمصالحة بين سورية وحركة حماس

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت الولايات المتحدة الخميس، من أي تطبيع للعلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، واعتبرت أن مصالحته مع حركة حماس الفلسطينية تظهر «عزلته».

واستقبل الرئيس السوري الأربعاء، وفدا من الحركة الإسلامية الفلسطينية، وهو يستعيد العلاقات مع العالم العربي تدريجيا، بعد أن انتصر إلى حد كبير في الحرب الدامية المستمرة منذ 11 عاما، بحسب وكالة «فرانس برس».

«سنواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد»

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، للصحفيين، إن «تواصل نظام الأسد مع هذه المنظمة الإرهابية يؤكد لنا عزلته»، مضيفا «أن هذا يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها».

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وتابع «سنواصل رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد، لا سيما من المنظمات المصنفة إرهابية مثل حماس».

وتحالفت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، طويلا مع سورية لكنها اتخذت مسافة منها عام 2012 مستنكرة قمع الاحتجاجات.

وتأتي زيارة دمشق، كذلك في ظل تحسن العلاقات بين حماس وحزب الله بوساطة إيرانية.

وزار الأسد في مارس، الإمارات العربية المتحدة في مؤشر تطبيع دانته الولايات المتحدة الشريك الوثيق لدول الخليج العربية.