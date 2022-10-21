الكرملين يدين توقيف روسيَين في أوروبا بناء على طلب واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط

ندّد الكرملين الجمعة بتوقيف روسيَين في إيطاليا وألمانيا، بناءً على طلب واشنطن التي تتهمهما ببيع تقنيات أميركية بشكل غير قانوني لشركات أسلحة في روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، «ندين هكذا اعتقالات لمواطنين روس»، متعهدًا بأن موسكو ستبذل «قصارى جهودها» للدفاع عن الروسيين المعنيين، أحدهما أرتيوم أوس الذي تم توقيفه الاثنين في ميلانو وهو نجل سياسي روسي بارز، بحسب وكالة «فرانس برس».

في سياق متصل، أكّد بيسكوف أنه لا يتوقع أن تتحلّى المملكة المتحدة أو أي من حلفائها الغربيين بأي نوع من «الحكمة السياسية«، غداة استقالة ليز تراس من رئاسة الوزراء البريطانية، مضيفا «لا يمكننا أن نتوقع أي رؤى أو حكمة سياسية من أي شخص في الغرب الآن.. خصوصًا من بريطانيا العظمى».