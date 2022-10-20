زيلينسكي يتهم روسيا بتلغيم سد في جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، الروس بتلغيم سد محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها قوات موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي «وفقا لمعلوماتنا، لغّم إرهابيون روس وحدات محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وسدّها»، وفق وكالة «فرانس برس».

- الجيش الأوكراني قلق من هجوم روسي جديد انطلاقا من بيلاروسيا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أبدى الجيش الأوكراني، قلقه من «خطر متزايد» لهجوم روسي جديد انطلاقا من الجارة الشمالية بيلاروسيا، التي شكلت أراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية لغزو أوكرانيا نهاية فبراير.

وقال المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف للصحفيين، إن «الخطاب المعادي للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروسيا يتصاعد»، مؤكدا أن «خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد»، علما ان موسكو ومينسك شكلتا قوة عسكرية مشتركة في الأيام الأخيرة.