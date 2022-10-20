Atwasat

زيلينسكي يتهم روسيا بتلغيم سد في جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 11:23 مساء
زيلينسكي يتهم روسيا بتلغيم سد في جنوب أوكرانيا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، الروس بتلغيم سد محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها قوات موسكو.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي الذي ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي «وفقا لمعلوماتنا، لغّم إرهابيون روس وحدات محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية وسدّها»، وفق وكالة «فرانس برس».

- الجيش الأوكراني قلق من هجوم روسي جديد انطلاقا من بيلاروسيا

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أبدى الجيش الأوكراني، قلقه من «خطر متزايد» لهجوم روسي جديد انطلاقا من الجارة الشمالية بيلاروسيا، التي شكلت أراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية لغزو أوكرانيا نهاية فبراير.

وقال المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف للصحفيين، إن «الخطاب المعادي للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروسيا يتصاعد»، مؤكدا أن «خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد»، علما ان موسكو ومينسك شكلتا قوة عسكرية مشتركة في الأيام الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد

كاركاتير خيري - مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرواتب الموحد
انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: دارنس والهلال عبر قناة الوسط «WTV»
طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم يتمكنا من مرافقتها

طفلة تونسية تصل إلى سواحل إيطاليا بمفردها.. الأب والأم سلماها إلى مهربين ولم ...
انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت: الأهلي طرابلس وأساريا عبر قناة الوسط «WTV»
استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار

استطلاع: ملايين البريطانيين يفوتون وجبات بسبب ارتفاع الأسعار
مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه
أَفْرَقَة الحل بليبيا

أَفْرَقَة الحل بليبيا
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار

حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار
أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي

أسامة حماد يطالب مصلحة الضرائب بتحويل إيراداتها إلى «المركزي» في بنغازي
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج

حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة

أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر

«تحقيقات»: طرقات جنوب ليبيا تحتضر
(ح.ش.ف.ش) في زمن الفيدرالية (2)

(ح.ش.ف.ش) في زمن الفيدرالية (2)
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
بوتين يزور مركزا لتدريب المدنيين المجندين للمرة الأولى
بوتين يزور مركزا لتدريب المدنيين المجندين للمرة الأولى
كيف استقبلت واشنطن وموسكو وباريس استقالة رئيسة وزراء بريطانيا.. وما مصير المنصب؟
كيف استقبلت واشنطن وموسكو وباريس استقالة رئيسة وزراء بريطانيا.. ...
لندن تفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة
لندن تفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة
رئيس وزراء تشاد: 50 قتيلا و300 مصاب في تظاهرات الخميس
رئيس وزراء تشاد: 50 قتيلا و300 مصاب في تظاهرات الخميس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
المزيد
زيلينسكي يتهم روسيا بتلغيم سد في جنوب أوكرانيا
زيلينسكي يتهم روسيا بتلغيم سد في جنوب أوكرانيا...
البيت الأبيض: عسكريون إيرانيون في القرم لمساعدة روسيا
البيت الأبيض: عسكريون إيرانيون في القرم لمساعدة روسيا...
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز ......
رئيس وزراء تشاد: 50 قتيلا و300 مصاب في تظاهرات الخميس
رئيس وزراء تشاد: 50 قتيلا و300 مصاب في تظاهرات الخميس...
لندن تفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة
لندن تفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط