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البيت الأبيض: عسكريون إيرانيون في القرم لمساعدة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 08:24 مساء
البيت الأبيض: عسكريون إيرانيون في القرم لمساعدة روسيا
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أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن عناصر إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، لمساعدة القوات الروسية في شن هجمات بطائرات مسيرة على أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: «تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات».

اتهام إيران بمساعدة روسيا
ويتهم الغرب إيران بمساعدة روسيا في عملياتها العسكرية بالأراضي الأوكرانية، حيث أعلنت بريطانيا في وقت اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف ثلاثة جنرالات وشركة لتصنيع السلاح قالت إنهم «مسؤولين عن تزويد روسيا طائرات مسيرة انتحارية» لقصف أوكرانيا.

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