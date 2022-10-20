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3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 07:35 مساء
3 مرشحين فقط يمكنهم خوض سباق رئاسة حزب المحافظين وخلافة ليز تراس
رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مسؤول الأغلبية في بريطانيا غراهام برادي إنه يمكن لثلاثة نواب من حزب المحافظين، كحد أقصى، خوض سباق رئاسة الحزب لاختيار أحدهم ليخلف لليز تراس، المستقيلة من رئاسة الوزراء اليوم الخميس.

وأوضح برادي في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» اليوم، أن المرشحين سيحتاجون إلى دعم ما لا يقل عن 100 عضو (من بين 357 نائبا محافظا).

ويتعين جمع الأصوات الداعمة ظهر الإثنين المقبل تمهيدا لعملية الاختيار التي ستجرى الجمعة (28 أكتوبر).

استقالة في ظل أزمة اقتصادية
وأعلنت تراس استقالتها وإجراء انتخابات الأسبوع المقبل لاختيار خلف لها من المحافظين في بلد يشهد أزمة اقتصادية واجتماعية.

وقالت تراس (47 عاما) أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن: «في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها». وأضافت «لذلك تحدثت إلى جلالة الملك (تشارلز الثالث) لإبلاغه باستقالتي من رئاسة حزب المحافظين».

ونوهت تراس، التي شغلت منصب رئيس الوزراء لأقصر مدة في التاريخ البريطاني الحديث، إلى أن تصويتا سيجري لاختيار خلف لها داخل حزب المحافظين بحلول الأسبوع المقبل.

أزمة سياسية تحتاج إلى حل سريع وواضح
بعد ذلك، أعلن برادي أنه سيجري تعيين رئيس الوزراء المقبل بحلول 28 أكتوبر، موضحا أن التصويت «سيشهد منافسة بين مرشحين اثنين على الأكثر في اقتراع سيكون أقصر بكثير من العملية التي حملت تراس إلى السلطة خلال الصيف».

وأضاف: «ندرك جيدًا الحاجة، من أجل المصلحة الوطنية إلى حل (هذه الأزمة) بسرعة وبشكل واضح».

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