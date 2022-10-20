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بوتين يزور مركزا لتدريب المدنيين المجندين للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 05:40 مساء
بوتين يزور مركزا لتدريب المدنيين المجندين للمرة الأولى
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مركزا لتدريب الجنود الذين جرت تعبئتهم في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن هذه هي المرة الأولى التي يعاين فيها الرئيس الروسي على الأرض تدريبات لهؤلاء المدنيين الذين جرى استدعاؤهم لدعم الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك منذ إعلان التعبئة الجزئية لمئات الآلاف من عناصر الاحتياط في 21 سبتمبر الماضي.

بوتين: لا خطط لتوسيع التعبئة
والجمعة الماضية، قال بوتين إنه لا يخطط لتوسيع التعبئة «الجزئية» التي أعلنها قبل نحو شهر، موضحا أنه جرى تجنيد 222 ألف رجل.

وأضاف أنه يتوقع انتهاء التعبئة في غضون أسبوعين، معترفا بأنها شهدت إخفاقات.

وتابع: «ما يحدث الآن ليس مريحا، ولكن (لو لم تهاجم روسيا أوكرانيا في 24 فبراير)، لواجهنا الموقف نفسه بعد ذلك بقليل، غير أن الظروف كانت ستكون أسوأ بالنسبة إلينا.. لذا، نقوم بكل شيء كما ينبغي».

وشدد الرئيس الروسي على أنه ليس في حاجة لضربات مكثفة «فهناك أهداف أخرى في الوقت الراهن»، مؤكدا أن هدفه ليس «تدمير أوكرانيا».

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