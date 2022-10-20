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ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 05:15 مساء
ماذا يحدث في تشاد ولماذا سقط 30 قتيلا في «مواجهات الخميس»؟
إطارات مشتعلة خلال الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في العاصمة التشادية نجامينا، 20 أكتوبر 2022 (الإنترنت)
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اعتراضا على تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد، قامت تظاهرات قتل فيها نحو 30 شخصا بينهم نحو 10 من عناصر الأمن إثر مواجهات في العاصمة نجامينا بين الشرطة والمتظاهرين، اليوم الخميس.

وأكد شاهد العيان عزيز محمد صالح لوكالة «فرانس برس» قيام «مظاهرة محظورة تحولت إلى تمرد»، مما أدى إلى سقوط نحو ثلاثين قتيلا بينهم نحو عشرة من عناصر قوات الأمن وعدد كبير من الجرحى، متهما المتظاهرين بحرق مباني عامة منه امقر المحافظة، مقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية.

فرنسا تدين العنف: الأسلحة الفتاكة استخدمت ضد المتظاهرين 
ودانت فرنسا عبر وزارة الخارجية، أعمال العنف. وقالت الوزارة في بيان إن «عنفا وقع صباح اليوم في تشاد، خصوصا مع استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين، وهو ما تدينه فرنسا»، مؤكدة في الوقت ذاته أن باريس لا تلعب أي دور في هذه الأحداث.

وفي هذه الأثناء، أعلنت جمعية الصليب الأحمر التشادي أنها نشرت عشرات الفرق في المناطق المتوترة في العاصمة.

وقال رئيس الجمعية، أحمد السنوسي، للوكالة الفرنسية: «نقدم الإسعافات الأولية وننقل عشرات الجرحى بالسيارة إلى المستشفيات».

التمديد المرفوض للسلطة في تشاد 
وتجري هذه الاشتباكات بعد تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، بعدما كان من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس (20 أكتوبر)؛ لكن في سبتمبر الماضي، بقي محمد إدريس ديبي إيتنو في منصبه بصفته رئيسا للدولة حتى تنظيم انتخابات حرة وديموقراطية يفترض إجراؤها في نهاية الفترة الانتقالية الثانية التي سيتمكّن ديبي من الترشح فيها.

وجاء بقاء محمد إدريس ديبي إيتنو على رأس السلطة في ختام الحوار الوطني الشامل والسيادي (DNIS) الذي قاطعه جزء كبير من المعارضة، ليستكمل بذلك استهداف المعارضة السياسية والمسلّحة وإحراج المجتمع الدولي الذي كان قد دعم ديبي قبل 18 شهرا.

مجلس انتقالي عقب وفاة إدريس ديبي
وأعلن الجيش  إدريس ديبي رئيسا انتقاليا في 20 أبريل 2021، على رأس مجلس عسكري انتقالي يضم 15 جنرالا، في اليوم نفسه لإعلان وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قتل على الجبهة بعدما حكم تشاد طوال نحو ثلاثين عاما.

وشوهدت سحب من الدخان الأسود وطلقات الغاز المسيل للدموع في العاصمة صباح اليوم، بينما أقيمت حواجز في عدة أجزاء من المدينة وأُحرقت الإطارات على الطرق الرئيسية، وفق صحافيي الوكالة الفرنسية في نجامينا.

31  عاما بلا أي تغيير إيجابي
ومنعت التظاهرة أمس الأربعاء من قبل السلطات. وقال عباس محمد، البالغ 35 عاما «خرجت للتظاهر للتنديد بحوار الواجهة هذا الذي يكرس النظام وللمطالبة بتغيير السلطة. خلال 31 عاما، لم نشهد أي تغيير إيجابي في بلدنا».

وفي وسط العاصمة، قال محمد مبودو للوكالة الفرنسية، وهو يحدق في هاتفه لمتابعة الأحداث في جنوب المدينة: «قيل لنا إن هناك تظاهرة في المدينة وجئت مثل زملائي الآخرين للبقاء أمام متجري لتجنب النهب».

إغلاق المدارس والجامعات 
وفي الدائرة السادسة، معقل المعارضة، حيث يقع منزل رئيس الوزراء صالح كبزانو، كانت الشوارع مهجورة. كما أشارت  الوكالة الفرنسية إلى أن الإطارات وجذوع الأشجار وأكوام الطوب كانت متناثرة في الشوارع، فيما أُغلقت المدارس والجامعات.

واستهدف المتظاهرون مقر حزب الاتحاد الوطني للتنمية والتجديد الذي ينتمي إليه كبزابو والذي احترق جزئيا، حسبما صرح نائب رئيس الحزب سيليستان توبونا.

وانضم كبزابو إلى الحكومة التي عينها المجلس العسكري بقيادة محمد إدريس ديبي إيتنو، بعدما كان معارضا تاريخيا لوالده الذي حكم البلاد بقبضة حديد لمدة 30 عاما.

من جهته، قال سوكسيه مصرا، أحد أبرز المعارضين «هم يطلقون النار علينا. إنهم يقتلون شعبنا. جنود الجنرال الوحيد الذي رفض احترام كلمته، واليوم هي نهاية الأشهر الـ18، هكذا ينوي تنصيب سلالته بقتل الناس».

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