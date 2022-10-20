الجيش الأوكراني قلق من هجوم روسي جديد انطلاقا من بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى الجيش الأوكراني، الخميس، قلقه من «خطر متزايد» لهجوم روسي جديد انطلاقا من الجارة الشمالية بيلاروسيا، التي شكلت أراضيها قاعدة خلفية للقوات الروسية لغزو أوكرانيا نهاية فبراير.

وقال المسؤول في هيئة الأركان الأوكرانية أوليكسي غروموف للصحفيين، إن «الخطاب المعادي للقادة العسكريين والسياسيين في روسيا وبيلاروسيا يتصاعد»، مؤكدا أن «خطر تجدد الهجوم على الجبهة الشمالية من جانب القوات الروسية يتزايد»، علما ان موسكو ومينسك شكلتا قوة عسكرية مشتركة في الأيام الأخيرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وصول جنود روس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة إلى بيلاروس

وأعلنت السلطات البيلاروسية السبت الماضي أن أوائل الجنود الروس في القوة العسكرية المشتركة الجديدة بين موسكو ومينسك، وصلوا إلى بيلاروس، بعد أسبوع على إعلان تشكيل القوة التي يفترض أن تدافع عن حدود البلاد ضد تهديد أوكراني.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان «وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروس»، دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.