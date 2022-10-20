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اختيار رئيس وزراء جديد لبريطانيا في 28 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 03:52 مساء
اختيار رئيس وزراء جديد لبريطانيا في 28 أكتوبر
المسؤول البارز في حزب المحافظين البريطاني غراهام برادي. (الإنترنت)
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ستجرى انتخابات لاختيار خلف لرئيسة الحكومة البريطانية المستقيلة ليز تراس، على رأس حزب المحافظين، بحلول 28 أكتوبر، حسب ما أعلن مسؤول، الخميس.

وقال غراهام برادي، رئيس «لجنة 1922» المؤثرة التي تضم عددا من نواب مجلس العموم البارزين: «سيكون من الممكن إجراء اقتراع واستكمال انتخابات القيادة بحلول يوم الجمعة 28 أكتوبر. لذا سيكون لدينا زعيم جديد في المنصب قبل البيان المالي في الحادي والثلاثين من» الشهر الجاري، وفق وكالة «فرانس برس».

الحكم الأقصر في تاريخ بريطانيا
وتنحت تراس بعد ستة أسابيع من توليها المنصب، وذكرت شبكة «بي بي سي» أن استقالة «تراس تجعل حكمها الأقصر في تاريخ بريطانيا».

وفي خطاب التنحي، قالت تراس أمام حشد من الصحفيين والمراسلين إنها تتنحى من منصبها في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي، وفق شبكة «بي بي سي».

وأضافت: «أدرك أنني نظرا لهذا الوضع .. لا أستطيع أن أفي (بمتطلبات) التفويض الذي انتخبني حزب المحافظين لأجل (تنفيذه)».

وفي 6 سبتمبر الماضي، تولت ليز تراس رئاسة الوزراء، لتكون الثالثة من حزب المحافظين خلال ست سنوات.

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