روسيا عن «ليز تراس»: بريطانيا لم تشهد مثل هذا العار

القاهرة - بوابة الوسط

سخرت روسيا من إعلان استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الخميس، بعد ستة أسابيع فقط من توليها الحكم ومواجهتها سلسلة أزمات.

وكتبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على «تلغرام» أن «بريطانيا لم يسبق أن شهدت مثل هذا العار الذي تسبب به رئيس للوزراء»، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

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واستقالت ليز تراس، من منصبها اليوم الخميس لتجعل فترة حكمها الأقصر في تاريخ بريطانيا.

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وقالت رئيسة الوزراء المستقيلة، أمام حشد من الصحفيين والمراسلين إنها تتنحى من منصبها في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد البريطاني وعلى المستوى الدولي.

وأضافت: «أدرك أنني نظرا لهذا الوضع.. لا أستطيع أن أفي (بمتطلبات) التفويض الذي انتخبني حزب المحافظين لأجل (تنفيذه)».

وفي 6 سبتمبر الماضي، تولت ليز تراس رئاسة الوزراء، لتكون الثالثة من حزب المحافظين خلال ست سنوات.