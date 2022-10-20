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30 قتيلا بينهم 10 من عناصر الأمن في احتجاجات تشاد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 03:12 مساء
30 قتيلا بينهم 10 من عناصر الأمن في احتجاجات تشاد
من احتجاجات تشاد، 20 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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قتل نحو «ثلاثين» شخصا بينهم «نحو عشرة» من عناصر الأمن، الخميس، خلال مواجهات في نجامينا بين الشرطة ومتظاهرين ضد تمديد المرحلة الانتقالية السياسية في تشاد، وفق الناطق باسم الحكومة.

وقال عزيز محمد صالح لوكالة «فرانس برس» إن «تظاهرة محظورة تحولت تمردا. سقط نحو ثلاثين قتيلا بينهم نحو عشرة من عناصر قوات الأمن وعدد كبير من الجرحى. لقد هاجم المتظاهرون مباني عامة، مقر المحافظة، مقر حزب رئيس الوزراء ومقر رئيس الجمعية الوطنية».

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل خمسة أشخاص، اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وفق رئيس مستشفى «أونيون شاغوا» جوزيف امبيل. 

وشاهد صحفي من «فرانس برس» خمس جثث، اثنتان منها مغطاتان بالعلم الوطني التشادي وثلاث بأغطية بيضاء ملطخة بالدماء، على أرضية المستشفى.

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