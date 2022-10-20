بعد استقالة تراس.. المعارضة البريطانية تدعو إلى انتخابات «الآن»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا زعيم المعارضة البريطانية العمالي، كير ستارمر، الخميس، إلى إجراء انتخابات عامة «الآن» بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها.

وتأتي هذه الدعوة الجديدة من زعيم حزب العمال، بينما أعلنت تراس إجراء انتخابات داخلية لحزب المحافظين لاختيار خلف لها «بحلول نهاية الأسبوع المقبل».

مخاوف من اضطراب اقتصادي

وقالت رئيسة الوزراء المستقيلة، أمام حشد من الصحفيين والمراسلين إنها تتنحى من منصبها في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي، وفق شبكة «بي بي سي».

وأضافت: «أدرك أنني نظرا لهذا الوضع .. لا أستطيع أن أفي (بمتطلبات) التفويض الذي انتخبني حزب المحافظين لأجل (تنفيذه)».

وفي 6 سبتمبر الماضي، تولت ليز تراس رئاسة الوزراء، لتكون الثالثة من حزب المحافظين خلال ست سنوات.

ماذا ينتظر بريطانيا.. ولماذا استقالت تراس؟

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن «التخلص من ليز تراس فكرة سيئة فادحة العواقب»، وجاء ذلك خلال دفاعه عن الخطط الاقتصادية لرئيسة الوزراء.

وقال جيمس كليفرلي إن رئيسة الوزراء ستلتزم بخططها، على الرغم من القلاقل في حزب المحافظين بشأن التخفيضات الضريبية. وأضاف أن مفاجأة ميزانيتها المصغرة، التي أشعلت اضطرابات في الأسواق، لبعض الناس ليست خطأها.

ودافعت تراس مرارا عن التخفيضات الضريبية المقترحة التي أعلنتها سبتمبر الماضي. وكانت هناك تكهنات بأن أعضاء البرلمان المحافظين قد يجبرون تراس على ترك منصبها إن لم تغير مسارها.