Atwasat

تشاد تفرض «حالة الطوارئ» لمواجهة الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 10:29 صباحا
تشاد تفرض «حالة الطوارئ» لمواجهة الفيضانات
سكان بعض أحياء نجامينا يفرون من منازلهم التي غمرتها المياه. 14 أكتوبر 2022. (رويترز)
alwasat radio

أعلن الرئيس التشادي محمد ديبي إتنو، «حالة طوارئ» بهدف احتواء وإدارة الفيضانات التي تضرب البلاد منذ أسابيع وبلغ عدد المتضررين منها «أكثر من مليون شخص».

وقال ديبي في خطاب عبر التلفزيون إنّ هذه الفيضانات التي اجتاحت مناطق في جنوب البلاد ووسطها ونجمت عن هطول أمطار غزيرة طالت «636 بلدة في 18 من أصل مقاطعات البلاد الـ23»، وتضرر منها «أكثر من مليون شخص»، وأضاف أن المياه «أتت على أكثر من 465 ألف هكتار من الحقول و19 ألف رأس ماشية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس». 

والمقاطعات الأكثر تضرّرا في البلاد هي مايو كيبي الشرقية ولوغون الغربية وتاندجيليه وموايين شاري وماندول.

- اليأس يحاصر ضحايا الفيضانات في تشاد

ديبي يحذر من خطر حدوث «فيضان معمم»
وأوضح الرئيس أنه «سيتم فرض حالة طوارئ لاحتواء وإدارة حالة الكارثة الطبيعية بشكل أفضل»، محذرا من «خطر حدوث فيضان معمم (...) إذا ظل ارتفاع مستوى المياه ثابتا خلال الأسبوع»، لافتا إلى أن «أكثر المناطق عرضة للخطر هي مدينة نجامينا ومحيطها»، معتبرا الوضع في العاصمة «مقلقا أكثر فأكثر». 

وشدّد ديبي على ضرورة توفير المأوى والضروريات الأساسية والحماية الصحية. ووفقا لتقرير موقت أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا» في تشاد، فإن أكثر من مليون شخص تضرروا من جراء هذه الفيضانات حتى 13 أكتوبر. ودعا ديبي «الدول الصديقة وشركائها التقنيين والماليين إلى دعم جهود الحكومة». 

وفي 2021، قالت الأمم المتّحدة إن ما يقرب من 5.5 مليون تشادي، أي أكثر من ثلث سكان البلد الحبيس الواقع في وسط أفريقيا، بحاجة إلى «مساعدات إنسانية طارئة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه

مصطلح الجهاد.. القصور في معناه ومقتضاه
أَفْرَقَة الحل بليبيا

أَفْرَقَة الحل بليبيا
النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر

النيابة العامة السويسرية تستأنف قرار تبرئة بلاتيني وبلاتر
بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»

بعد ليبيا.. رابع بلد مغاربي يلتحق بالمتنافسين على أنبوب «نيغال»
«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز

«الاتحاد» و«أبوسليم» يقتنصان أول ثلاث نقاط في افتتاحية الدوري الممتاز
بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا

بايدن: بوتين «في وضع صعب للغاية» في أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والاتحاد
«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى

«بوابة الوسط» تستعرض خريطة جولة الدوري الليبي الممتاز الأولى
سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟

سكان باخموت الأوكرانية منقسمون.. مع أم ضد روسيا؟
تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة

تحسين التعاون بشأن أدوية السرطان يجنب العالم 1.5 مليون وفاة
«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟

«فلوسنا»: هل الوقت مناسب لتغيير سعر الصرف؟
دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم

دراسة: التغير المناخي يهدد مليار طفل حول العالم
نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط

نسبة الطلاق ترتفع في العراق لكن «وصمة العار» تلاحق النساء فقط
قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا الرياضية»

قناة الوسط «WTV» تحصل على الحقوق الحصرية لنقل الدوري بالشراكة مع «ليبيا ...
حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار

حبس موظف بمصرف التجارة والتنمية بنغازي بتهمة اختلاس 12 مليون دينار
حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج

حكومة الدبيبة تسترد نسبا ضئيلة من ديون ليبية في الخارج
أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة

أرقام رسمية: ليبيا تمد فرنسا بـ10% من واردات الطاقة
كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر

كاركاتير حليم - 17 أكتوبر.. اليوم الدولي للقضاء على الفقر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد خلعها الحجاب.. واشنطن تترقب مصير المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي
بعد خلعها الحجاب.. واشنطن تترقب مصير المتسلقة الإيرانية إلناز ...
ماليزيا تعلن تنظيم انتخابات تشريعية في 19 نوفمبر
ماليزيا تعلن تنظيم انتخابات تشريعية في 19 نوفمبر
فرنسا تعيد 15 امرأة و40 طفلا من مخيمات في سورية
فرنسا تعيد 15 امرأة و40 طفلا من مخيمات في سورية
شولتس: «تكتيك الأرض المحروقة» الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا
شولتس: «تكتيك الأرض المحروقة» الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا
تشاد تفرض «حالة الطوارئ» لمواجهة الفيضانات
تشاد تفرض «حالة الطوارئ» لمواجهة الفيضانات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» في أوكرانيا
الرئيس الشيشاني يدعو إلى استخدام «أسلحة نووية محدودة القوة» ......
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها...
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا (فيديو)
127 قتيلا جراء أعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في إندونيسيا......
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ......
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم
الفيتو الروسي يعرقل مشروع قرار في مجلس الأمن حول عمليات الضم...
المزيد
قبل 11 يوما من جولة الإعادة.. بولسونارو يقلص الفارق مع لولا في سباق الرئاسة
قبل 11 يوما من جولة الإعادة.. بولسونارو يقلص الفارق مع لولا ......
تفشي الكوليرا في نيروبي وخمس مقاطعات كينية أخرى
تفشي الكوليرا في نيروبي وخمس مقاطعات كينية أخرى...
الحكومة الإثيوبية تعلن موعد ومكان محادثات السلام حول تيغراي
الحكومة الإثيوبية تعلن موعد ومكان محادثات السلام حول تيغراي...
تشاد تفرض «حالة الطوارئ» لمواجهة الفيضانات
تشاد تفرض «حالة الطوارئ» لمواجهة الفيضانات...
شولتس: «تكتيك الأرض المحروقة» الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا
شولتس: «تكتيك الأرض المحروقة» الروسي يعزز الدعم لأوكرانيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط