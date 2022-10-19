بعد خلعها الحجاب.. واشنطن تترقب مصير المتسلقة الإيرانية إلناز ركابي

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت الولايات المتحدة، الأربعاء، سلوك السلطات الإيرانية حيال الرياضية إلناز ركابي التي شاركت في مسابقة تسلق في الخارج من دون وضع الحجاب، محذرة من أن الأنظار ستتركز على ما سيؤول إليه مصيرها في إيران.

وقال فيدنت باتيل، متحدثا باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إن «أنظار العالم والشعب الإيراني ستتجه إلى كيفية التعامل معها»، معتبرًا أنه «لا يمكن تبرير» عودتها القسرية على ما يبدو من كوريا الجنوبية، بحسب وكالة «فرانس برس».

واستقبل حشد كبير من الجمهور في مطار طهران المتسلقة إلناز ركابي، بعدما تنافست في بطولة رياضية في كوريا الجنوبية من دون حجاب يغطي شعرها. وخالفت ركابي البالغة من العمر 33 عاماً قواعد اللباس الصارمة في إيران، لكنها قالت إن حجابها سقط «من غير قصد».