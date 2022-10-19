البرلمان الأوروبي يمنح جائزة «سخاروف» للدفاع عن حرية الرأي للشعب الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

منح البرلمان الأوروبي الأربعاء جائزة سخاروف للدفاع عن حرية الرأي للشعب الأوكراني «الشجاع» الذي يواجه الغزو الروسي.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا «هذه الجائزة مخصصة للأوكرانيين الذين يناضلون على الأرض. لأولئك الذين أجبروا على الفرار. لأولئك الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم. إلى كل أولئك الذين يقاومون ويناضلون من أجل قناعاتهم»، وذلك لدى إعلانها في ستراسبورغ هذا الخيار الذي تم «بالاجماع»، بحسب «فرانس برس».

شعب أوكرانيا الشجاع لن يستسلم

وأضافت ميتسولا «اعلم ان شعب أوكرانيا الشجاع لن يستسلم، ونحن ايضا»، مؤكدة ان الاوكرانيين يجازفون بحياتهم «لصون القيم التي نؤمن بها جميعا: الحرية والديموقراطية ودولة القانون». وأعلنت أن الشعب الأوكراني الذي تمت مكافأته ممثل «برئيسه فولوديمير زيلينسكي ونوابه والمجتمع المدني».

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وفي مواجهة «الأعمال الإرهابية» لروسيا في أوكرانيا والتي نددت بها ايضا رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين صباح الأربعاء، فان ترشيح الشعب الأوكراني كان موضع «تفاهم» بين المجموعات السياسية في البرلمان.

مرشحان يصلان إلى المرحلة النهائي

كذلك، وصل مرشحان إلى المرحلة النهائية: مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج الموقوف في لندن ولجنة الحقيقة في كولومبيا، وهي هيئة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المسلح مع متمردي فارك.

وأنشئت جائزة سخاروف لحرية الرأي العام 1988. وهي تكافىء كل عام افرادا او منظمات تدافع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية وتبلغ قيمتها خمسين ألف يورو.