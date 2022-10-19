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فرنسا ترسل عشرات المدرعات ودبابات «لوكليرك» إلى رومانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 05:19 مساء
فرنسا ترسل عشرات المدرعات ودبابات «لوكليرك» إلى رومانيا
دبابات فرنسية من طراز لوكليرك في طريقها إلى رومانيا. (الإنترنت)
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بدأت فرنسا الثلاثاء بإرسال دبابات ومصفحات وعربات قتالية إلى رومانيا في إطار تعزيز القوة البشرية لقاعدة حلف الناتو في «سينكو» وسط البلاد ضمن العمليات التي انطلقت بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وغادرت 11 عربة قتال مصفحة للمشاة من معسكر «مورميلون لو جراند» العسكري شرق فرنسا كجزء من مهمة «إيغل» التي انطلقت في فبراير بعد بدء الحرب في أوكرانيا باتجاه رومانيا وقاعدة الناتو، بحسب «مونت كارلو الدولية».

عشرات الدبابات من طراز «لوكليرك»
وقد تواجه القافلة عدداً من العقبات في رحلة لمسافة 2500 كيلومتر بينها حركة المرور وعبور مراكز المدن مما قد يمثل صعوبة. وتغادر عشرات الدبابات من طراز «لوكليرك» بحلول الأسبوع المقبل والتي تعتبر فخر الصناعة العسكرية الفرنسية.

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وبحسب الجنرال سيدريك دو غاردين، قائد اللواء السابع المدرع في مدينة «بوزونسون»، فهي «تجمع بين التنقل والحماية والقوة النارية وواحدة من أكثر الدبابات حداثة وقدرة في العالم».

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