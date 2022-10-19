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مسؤول أوكراني إقليمي يندد بـ«ترحيل» مدنيين من خيرسون إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 04:55 مساء
مسؤول أوكراني إقليمي يندد بـ«ترحيل» مدنيين من خيرسون إلى روسيا
إجلاء المدنيين من خيرسون الأوكرانية. (الإنترنت)
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ندد مسؤول في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا بما اعتبره «ترحيلا» لمدنيين من المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وذلك بعدما قامت سلطات الاحتلال الروسي بإجلاء هؤلاء الى روسيا مع تقدم الجيش الاوكراني.

وقال النائب المحلي سيرغي خلان في مؤتمر صحفي إن «الاجلاء المعلن هو بمثابة ترحيل. الهدف منه إشاعة نوع من الذعر في خيرسون (لتغذية) الدعاية» الروسية، وفق «فرانس برس».

  «محاولة روسية لتخويف» سكان المدينة
وبدأ المسؤولون الموالون للكرملين الانسحاب من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا الأربعاء فيما أحرزت قوات كييف تقدما على الأراضي الخاضعة لسيطرة الروس منذ الأيام الأولى للحرب، في خطوة وصفتها كييف بأنها «محاولة روسية لتخويف» سكان المدينة.

وكانت خيرسون أول مدينة كبرى تسقط في أيدي قوات موسكو بعد الغزو الروسي في نهاية فبراير وستكون استعادتها بمثابة تقدم كبير في الهجوم الاوكراني المضاد المستمر.

لكن استعادة كييف مساحات من أراضيها في الشرق وأجزاء من الجنوب أعقبتها ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة دمرت أجزاء كبيرة من شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل الشتاء.

«القتال حتى الموت»
وقال فلاديمير سالدو رئيس سلطات الاحتلال الروسي مباشرة على قناة «روسيا 24» التلفزيونية «اعتبارا من اليوم تنقل كل هيئات السلطة الموجودة في المدينة والإدارتان المدنية والعسكرية وكل الوزارات نحو الضفة اليسرى»من نهر دنيبر الذي يحد خيرسون.

وتقع هذه المدينة على الضفة الغربية لنهر دنيبر، في الجانب نفسه الذي كانت القوات الأوكرانية تتقدم فيه عبر هجوم مضاد بدأ في أغسطس. وأوضخ سالدو أن الانسحاب والإجلاء المنظم للمدنيين من المدينة، كانا إجراءً احترازيا متعهدا أن تواصل القوات الروسية «القتال حتى الموت» ضد أوكرانيا.

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-  بدء إجلاء مدنيين من خيرسون الأوكرانية

وقال مسؤولون موالون لروسيا إن المدنيين لن يُسمح لهم بالمغادرة إلا باتجاه روسيا أو الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. واستهدفت القوات الأوكرانية جسورا عبر النهر لتعطيل خطوط الإمداد، لذلك تتم عمليات الإجلاء بالعبارات، على ما قال مسؤولون روس.

وعرضت قناة روسيا 24 التلفزيونية مشاهد لأشخاص ينتظرون ركوب العبارات لعبور النهر. في غضون ذلك، سمع دوي العديد من الانفجارات في وسط كييف الأربعاء، بعد وقت قصير من انطلاق صفارات الإنذار المضادة للطائرات، وفق ما أفاد صحافيون.

«عمليات إجلاء آمنة»
وقال مسؤولون محليون إنهم يخططون لإجلاء ما يصل إلى 60 ألف مدني من خيرسون في غضون ستة أيام تقريبا.وأعادت أوكرانيا السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة في شرق البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان تقدمها على الجبهة الجنوبية أبطأ بكثير لكنه اكتسب زخما في الأيام الأخيرة. وقال القائد العسكري الروسي لعمليات أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الثلاثاء إن الجيش الروسي سيضمن «عمليات إجلاء آمنة للسكان».

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