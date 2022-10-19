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موسكو: «خمسة ملايين» من سكان المناطق الأوكرانية المضمومة موجودون في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 04:04 مساء
موسكو: «خمسة ملايين» من سكان المناطق الأوكرانية المضمومة موجودون في روسيا
العلم الروسي في أحد مناطق الاستفتاء الأوكرانية. (الإنترنت)
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افاد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الأربعاء أن «نحو خمسة ملايين من سكان» المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو، أي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، موجودون حاليا في روسيا.

وقال إثر اجتماع لمجلس الأمن كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن «نحو خمسة ملايين نسمة من سكان دونباس والمناطق في جنوب شرق أوكرانيا لجأوا الى روسيا»، بحسب «فرانس برس».

فرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بفرض الأحكام العرفية في أربع مناطق أوكرانية هي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي ضمتها موسكو في سبتمبر.

وأعلن بوتين هذا الإجراء خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي بث على التلفزيون. وأصدر «الكرملين» بعد ذلك مرسوما يعلن دخول الأحكام العرفية حيز التنفيذ في هذه المناطق اعتبارا من منتصف ليل، الخميس.

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واتهمت كييف، الأربعاء، موسكو بـ«محاولة تخويف» سكان خيرسون عبر إخلاء هذه المدينة المهمة في جنوب أوكرانيا والواقعة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والتي ضمتها موسكو في نهاية سبتمبر.

وقال المسؤول في الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، على «تلغرام»: «الروس يحاولون تخويف أهالي خيرسون بنشرات إخبارية كاذبة حول قصف جيشنا للمدينة»، مؤكدا أن هذا «الاستعراض الدعائي (... ) لن ينجح».

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